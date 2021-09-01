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  3. Merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları netleşti! Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak!

Merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları netleşti! Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Bosna-Hersek dönüşü uçakta gazetecilere açıklanan sosyal medya düzenlemesine ilişkin çalışmalar hız kazandı. Ekim ayında Meclis açılır açılmaz Meclis Başkanlığı'na sunulması beklenen düzenlemenin detayları ortaya çıkıyor.

Merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları netleşti! Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak!

Sosyal medya düzenlemesinde hangi suçların soruşturma kapsamında olacağı Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 10. maddesinde yer alan ifade özgürlüğünün 2. fıkrası kapsamındaki kriterlere göre belirlenecek.

Bunun üzerine güvenliği tehdit eden, kamu düzenini bozan, suçu ve suçluyu öven, başkalarının kişilik halklarına saldırıda bulunanlara ceza ve yaptırım gelecek.

Merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları netleşti! Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak!

YALAN HABERİN CEZASI

Teklifin yasalaşması ile birlikte adliyelerde bulunan Bilişim Suçları Bürosu daha aktif çalışacak. Düzenleme ile Türk Ceza Kanunu'na sosyal medya suçları da eklenecek. Sosyal medya üzerinden yalan haber yayan ve yapanlara 5 yıla kadar, hakaret eden kişiye 2 yıla kadar hapis cezaları öngörülüyor.

Merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları netleşti! Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak!

5 MİLYON TL CEZA

Düzenlemenin iki yönlü olacak. Bunlardan biri sosyal medya sağlayıcıları, diğeri ise bu suçları işleyen kişiler olacak. Sosyal medya sağlayıcılarına paylaşımları kaldırmaları için 24 saat süre verilmesi, bunu yapmadıkları takdirde ise para cezası verileceği konuşuluyor. Bu para cezası 5 milyon TL'ye kadar çıkabilecek. Sosyal medya sağlayıcıları cezalara rağmen paylaşımları kaldırmıyorsa en son yaptırım ise Türkiye'deki faaliyetlerinin durdurulması.

AK Parti, Almanya, Singapur, Rusya ve Avustralya örnekleri inceleniyor. 2017 yılında Almanya'da yürürlüğe giren sosyal medya düzenlemesine göre nefret söylemi içeren, başkalarının haklarını ihlal eden hesapların 24 saat içerisinde sosyal medya sağlayıcıları tarafından kaldırılması zorunluluğu bulunuyor. Paylaşımları kaldırmayan sosyal medya sağlayıcılarına 50 milyon avro para cezası veriliyor.

Merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları netleşti! Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak!

Singapur'da ise bu tür eylemde bulunan kişilere 10 yıla kadar hapis cezası veriliyor. Rusya sosyal medya platformlarına bu tür paylaşımları 24 saat içerisinde silme zorunluluğu getirirken, bunu yapmayan sosyal medya sağlayıcılarına 1,5 milyon ruble cezası veriliyor. Avustralya'da ise sosyal medya sağlayıcılarına cirosunun yüzde 10'u kadar para cezası veriliyor. Bütün bunları değerlendiren AK Parti, Almanya modeline sıcak bakıyor..

Sosyal medya ile ilgili geçen yıl ilk adım atılmış, sosyal medya sağlayıcılarına Türkiye'de temsilcilik açma zorunluluğu getirilmişti.

Merakla beklenen sosyal medya düzenlemesinin detayları netleşti! Ekim ayında Meclis Başkanlığı'na sunulacak!

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