Merakla beklenen zamlarda detaylar açığa çıkıyor! İşte memur, emekli, yaşlı, evde bakım maaşı temmuz zamları...

12 milyondan fazla SSK ve BAĞ-KUR emeklisini yakından ilgilendiren temmuz zamlarında tahminler gelmeye başladı. Yılın ilk yarısının enflasyon rakamları değerlendirilerek hesaplanacak olan zamlarda, son bir ay kala vatandaşlar heyecanla güncel maaşları beklerken 'Emekli maaşları ne kadar olacak?' sorusu da en çok aratılan konular listesinin başında geliyor.

Güncel enflasyon verilerine göre, emekli temmuz zammı oranının 7.67 olması bekleniyor. 5 Temmuz günü Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek olan memur, emekli, yaşlı ve evde bakım maaşlarında, 2021'in ilk 6 aylık döneminde gerçekleşen enflasyon, SSK ve Bağ- Kur emeklilerinin zam oranını, memurların ve memur emeklilerinin ise yüzde 3'lük artışa eklenecek enflasyon farkını gösterecek.

5 aylık enflasyona göre zam oranı yüzde 6.39 çıkarken, gözler kesin rakamı verecek Haziran enflasyonuna çevrildi.

Merkez Bankası'nın yaptığı Piyasa Katılımcıları Anketi'ndeki enflasyon tahmini ise zam oranının yüzde 7.67 olabileceğini ortaya koydu. Sabah'ın haberine göre, yeni maaşlar şöyle olacak:

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli aylığı; yüzde 7.67 artışla esnafta 2 bin 333, çiftçide bin 854, memurda 3 bin 252, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 2 bin 605 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Aile yardımı hariç en düşük memur maaşı 4 bin 299 lira olacak. Eş yardımı 405,73, 0-6 yaş çocuk yardımı 89,24, 6 yaş üstü çocuk yardımı ise 44,62 liraya çıkacak. Eşi çalışmayan, 2 çocuklu memur 584,21 lira alacak.

EN DÜŞÜK DOKTOR EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Emekli Sandığı kapsamındaki emekli doktorlara her ay yapılan ilave ödeme uzmanlarda 3 bin 34, uzman olmayanlarda ise 2 bin 320 liraya ulaşacak.

EN DÜŞÜK YAŞLI AYLIĞI NE KADAR OLACAK?

65 yaş aylığı 763,67 liradan 822,24 liraya çıkacak.

EN DÜŞÜK ENGELLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 656,36, yüzde 70 ve üzeri engeli olanlarınki de 984,55 liraya yükselecek.

EN DÜŞÜK EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Evde bakıma muhtaç yaşlı ve engelli yakınına bakanlara ödenen bin 657 lira tutarındaki aylık, bin 785 liraya ulaşacak.