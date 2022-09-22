Merakla bekleniyordu! Atatürk'ü anlatan ‘Kurtuluş Yolu’ filminin ilk teasırı yayımlandı

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a çıkış ve milli mücadele dönemini konu edinen ‘Kurtuluş Yolu’ filminin merakla beklenen teasırı yayımlandı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Türkiye Cumhuriyeti'nin ulu önderi Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde kazanılan milli mücadele ve Samsun'a çıkışını konu edinen ‘Kurtuluş Yolu’ filmi merakla bekleniyordu. Cumhuriyetin kuruluşunun 100’cü yılında vizyona girecek filmden ilk teaser yayımlandı.

Merakla bekleniyordu! Atatürk'ü anlatan ‘Kurtuluş Yolu’ filminin ilk teasırı yayımlandı

ATATÜRK'E BENZERLİĞİ DİKKAT ÇEKİYOR

Sosyal medyada yayınlanan teaser şimdiden binlerce beğeni alırken Ümit Cem Şenol’un Atatürk’e benzerliği ise dikkat çekti.

Ümit Cem Şenol'un Mustafa Kemal Atatürk’e hayat verdiği filmde, ulu önderin annesi Zübeyde Hanımı ise usta oyuncu Ayşen İnci canlandırıyor.

Merakla bekleniyordu! Atatürk'ü anlatan ‘Kurtuluş Yolu’ filminin ilk teasırı yayımlandı

Merakla bekleniyordu! Atatürk'ü anlatan ‘Kurtuluş Yolu’ filminin ilk teasırı yayımlandıMerakla bekleniyordu! Atatürk'ü anlatan ‘Kurtuluş Yolu’ filminin ilk teasırı yayımlandı

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