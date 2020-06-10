Merakla bekleniyordu! Fed faiz kararını açıkladı

Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC), Salı günü başlayan ve bu akşam biten toplantısında karar açıklandı.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.

ABD MERKEZ BANKASI FED'İN ÖNÜMÜZDEKİ DÖNEM TOPLANTI TARİHLERİ

Fed’in açıkladığı takvime göre, 2020 yılında FOMC toplantı tarihleri Temmuz ayı için 28'inde başlayacak ve 29'unda faiz açıklaması yapılacak. Diğer 3 toplantıdan biri 15-16 Eylül tarihlerinde, sonraki 4-5 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Fed 2020 yılının son toplantısına ise 15 Aralık tarihinde başlayacak ve 16 Aralık tarihinde faiz açıklamasını yapacak.