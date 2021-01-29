Merakla bekleniyordu! TUBİTAK Başkanı Mandal, yerli aşının üretileceği tarihi açıkladı

Koronavirüs salgının yayılmasının ardından Türkiye'de TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu tarafından birçok aşı çalışması sürdürülürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) Bilim Ödülleri Töreni'nde aşı müjdesi vermişti. Akabinde de tüm gözler yerli aşı çalışmalarına çevrilirken TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Sabah gazetesine yerli aşı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Bu aşıların mevcut koronavirüs aşılarına kıyasla daha etkin ve daha güvenilir olduğunun altını çizen Mandal, "Araştırma odaklı yürütülen bu çalışmada hocalarımıza güveniyoruz. Biz bu çalışmalara kurum olarak hem finansal hem de operasyonel destek veriyoruz. Üretim konusunda bütün planlar hazır ve üretim yapacak firmalar belli. İlgili bakanlıklar da süreçte etkin rol oynuyor" ifadelerini kullandı.

YERLİ AŞI

Üretimin GMP olarak bilinen İyi Üretim Uygulamaları Sistemi Belgesi'ne sahip üç firma tarafından yapılacağını açıklayan ifade eden Mandal, "Muhtemelen üretim temmuz, ağustos aylarında gerçekleşmiş olur" diyerek yerli aşı için tarih verdi.

ERDOĞAN: 3 YENİLİKÇİ AŞIMIZ

Koronavirüs salgının Türkiye sınırlarına gelmeden önce TÜBİTAK Kovid-19 Türkiye Platformu'nun bilim seferberliği başlattığını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bu platformlardaki 436 araştırmacımız, aşı ve ilaç geliştirme odaklı 17 proje yürütüyorlar." bilgisini vermişti.

Erdoğan aşı çalışmalarına ilişkin olarak şu bilgileri verdi:

"Şu anda üç yenilikçi aşı adayımız faz çalışmalarına başlama arifesindedir. Hocalarımızın çalışması, kendi kategorilerinde dünyada klinik aşamaya geçen üçüncü aşı adayı olma potansiyeline sahiptir. Ayrıca mevcut inaktif aşılardan daha etkin olma potansiyeline sahip bir aşımız ile ikinci nesil bir aşımızın çalışmaları da hızla devam ediyor. Yenilikçi aşı adaylarının yerli ve milli üretimi konusunda özel sektör kuruluşlarımızı seferber ettik. Üretim onayı almış firmalarımız, yenilikçi yerli aşılarımızın üretim süreçlerine dahil oldular. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre, Amerika ve Çin'den sonra Kovid-19 konusunda en çok aşı projesi yürüten üçüncü ülke durumundayız. Bu alana yaptığımız yatırımlar sadece salgın dönemi ile sınırlı da değildir. İnşallah kendi aşısını tasarlayan, geliştiren ve üreten bir ülke olarak uzun yıllardır ihmal edilmiş bu alanda, uluslararası arenada önde gelen bir oyuncu konumuna geleceğiz."