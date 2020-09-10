Meraklı kalabalığın yangın mesaisi! Sosyal mesafe kuralları hiçe sayıldı

Adana'da bir evde çıkan yangını izlemeye gelen mahalleli sosyal mesafe kurallarını yok saydı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışırken meraklı kalabalık da maske ve mesafe kurallarına dikkat etmedi. Yangın kısa sürede söndürülürken yangın nedeniyle evde maddi hasar meydana geldi.

Adana'nın Seyhan ilçesinde müstakil bir evde henüz bilinmeyen bir nedenden ötürü yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise yangını kısa sürede söndürdü. Maddi hasara neden olan yangını izlemeye gelen mahalledeki vatandaşlar ise maske ve sosyal mesafe kurallarına uymadıkları görüldü. O anlar ise kameralara anbean kaydedildi.

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