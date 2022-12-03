Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini açıkladı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz" 1

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün Habertürk TV'de Serap Belet ve Kürşad Oğuz'un moderatörlüğünde ekrana gelen Olaylar ve Görüşler programına katıldı.

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Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
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