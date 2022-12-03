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Meral Akşener altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarını açıkladı! "Hayır demeyeceğiz"
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, altılı masaya önerdiği cumhurbaşkanı adaylarının isimlerini açıkladı.
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