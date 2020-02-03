Meral Akşener anket sonuçlarını değerlendirdi

İYİ Parti lideri Meral Akşener, İzmir'in Çeşme ilçesinde 3'ncüsü düzenlenen 'Geleceğin Türkiye'si İçin Yerel Yönetimler Çalıştayı'na katıldı. Milletvekillerinin ve çok sayıda partilinin bulunduğu çalıştaya Türk bayrağo ile çıkan Akşener, bayrağı üç kez öperek başına koydu ve daha sonra bayrağı görevlilere verdi.

"İYİ İŞLERE EVET KÖTÜ İŞLERE HAYIR DİYECEKSİNİZ"

Belediye meclis üyeleri ve belediye başkanlarına yönelik bir konuşma yapan Akşener, "Sizi seçenler, sizi aday gösterenler bulunduğunuz ilin teşkilatları. Hiçbirinize genel merkezden, 'Alo' yapılıp 'Şu arkadaşımız belediye meclis üyesi, şu arkadaşımız belediye başkanı olsun' denmiyor. Bu konuda ne ben ne de genel başkan yardımcısı arkadaşlarımız tarafından bir telefon açılmadı. Her biri teşkilatlarımızın dengeleri gözetilerek, seçileceğine inanılan kişilersiniz. Çok büyük bir göreviniz var. İYİ Parti'nin iyi belediyecilik anlayışını yerelin hücrelerine kadar anlatacaksınız. Bulunduğunuz yerlerde iyi işlere 'evet', kötü işlere 'hayır' diyeceksiniz. Kim olursa olsun, canınız, ciğeriniz olsun; kötü işlerin dışında kalacaksınız, tavır koyacaksınız. Önemli bir iş yapıyorsunuz, yapmaya da devam edeceksiniz. Teşkilatlarımızın yanında sizler de çok önemli uç beylerisiniz. Vatandaşlarla karşı karşıya kalan sizlersiniz. Dürüstlüğün yanında, hırsızlığın karşısında duracaksınız. Çevreye dikkat edeceksiniz. Ezilmişin, mağdurun yanında olacaksınız. Siz yetmezseniz biz çözeceğiz." dedi.

"PARLAMENTER SİSTEME DÖNÜŞÜ SÖYLÜYORUZ"

Daha sonra son 3 anket verilerine değinen ve parlamenter sistemin altını çizen İYİ Parti lideri, "6 aydır ağırlıklı olarak iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme dönüşü söylüyoruz. 4 aydır anket yapan firmaların sahipleri soruyor. Bu ay 3 anket firmasından gelen sonuçlar şöyle; biri 54, biri 64, diğeri 63 oranında iyileştirilmiş, güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçme. Kararsızlar var, fikri olmayanlar var ama Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi denilen sistemin yanında duran seçmen sayısı yüzde 35. Bu işi de beraberce başaracağız." ifadelerini kullandı.

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkmpınar'ın kendisine söylediği, "598 gündür gelmediniz." şeklindeki sözünü hatırlatan Akşener, "Allah nasip ederse sizi bıktıracağım. Bir daha nisan ortasında geleceğim ve diğer ilçelerimizi gezeceğiz. Biliyorum ki Allah çalışanı sever." dedi ve bundan sonra İzmir'e daha çok geleceğini belirtti.

Akşener Diyarbakır'a giderek oradaki ilçeleri gezeceğini de ifade etti ve çalıştayın ardından İzmir'den ayrıldı.