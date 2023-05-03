Meral Akşener: "Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz, beni de başbakan yapacaksınız"

14 Mayıs seçimlerine az bir süre kala partiler seçim çalışmalarına hızlı bir şekilde devam ediyor. İYİ Parti genel başkanı Meral Akşener'in 6''lı kimilerine göre 7'li kimilerine göre 9'lu masadan kalkıp sonradan tekrar geri dönerek partisinin oylarında büyük düşüşler yaşamasının ardından seçim meydanlarında daha önce " Ben başbakan olacağım" çıkışını tekrarlayarak "Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz, ben de başbakan yapacaksınız" diyerek seçmenden oy istedi.

"PARTİSİNİN OYLARININ DÜŞMESİ AKŞENER'İ ENDİŞELENDİRDİ"

Kamuoyu araştırma şirketlerinin İYİ Partinin altılı masada yaşanan kriz sonrası anketlerde partinin oylarında düşüş olduğunu açıklanması Meral Akşener'i endişelendirdi.

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"BİR OY KEMAL'E, BİR OY MERAL'E VERECEKSİNİZ"

İYİ Parti genel başkanı Meral akşenerin İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Partimiz birinci parti olacak. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz, ben de başbakan olacağım." dedi.

İstanbul Esenyurt'ta partisinin seçim irtibat bürosu açılışında konuşan Akşener, 14 Mayıs seçimlerinde Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na ve kendisine destek istedi.

"PARTİMİZ BİRİNCİ PARTİ OLACAK"

Akşener, "Oylarınızla inşallah başbakan olacağım. Partimiz birinci parti olacak. Bir oy Kemal'e, bir oy Meral'e vereceksiniz, ben de başbakan olacağım. 14 Mayıs'ta bir seçime gidilecek. Seçimler vatandaşın, seçmenin, milletin bayramıdır, savaşı değil. Diyelim ki bize oy verdiniz, siz darbe yapanlar olamazsınız, siz işgalciler olamazsınız. Yani Sayın Erdoğan ve arkadaşlarına oy verdiğiniz zaman makbul vatandaş ama başka bir siyasi partiye oy verirseniz hain, terörist olamazsınız." diye konuştu.

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Türkiye'nin her yerinde konut mağduriyetleri olduğunu söyleyen Akşener, "Gücü olmayan çarpılmış. Bunların her birinin önüne geçeceğiz. Hukukun üstünlüğü, yargının bağımsızlığı sağlanacak. Ben ocak ayında emeklilere ve emekçilere zammın yüzde 55 olmasını istemiştim ama onlar o kadar yapmadı. Temmuz başında en az yüzde 50 zam yapacağız bilginiz olsun." ifadelerini kullandı.

Akşener, açılışı yapılan seçim irtibat bürosunun hayırlı olmasını diledi.