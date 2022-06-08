Meral Akşener dünü çabuk unuttu! "İYİ Parti'de iyilik var, öfke yok" dedi, vatandaş şehit ağabeyine küfreden Lütfü Türkkan'ı hatırlattı!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin bugünkü grup toplantısında gündeme dair çarpıcı açıklamalara yer verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alarak parti çalışanlarını öven Akşener, İYİ Partisinde öfke ve saygısızlığa yer verilmediğini söyledi. Akşener'in bu iddiası sosyal medyada alay konusu olurken, akıllara Lütfü Türkkan getirildi.

ŞEHİT AĞABEYİNE KÜFÜR ÇABUK UNUTULDU

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "Öfke ve saygısızlık İYİ Parti'de bilinmez" sözlerine vatandaştan tepki geldi. Geçtiğimiz yıl Akşener'in Bingöl ziyaretinde Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, 1997'de şehit düşen İsa Gümren'in ağabeyi Tahir Gümren'e "bacını s...." şeklinde küfür etmişti.

Acı olayın ardından küfür edilen şehit ağabeyinin annesinden "Affetmeyeceğiz" isyanı gelmişti.

Vatandaş o günleri unutmadı, Meral Akşener'in konuşmasının ardından "Dünü ne çabuk unuttun" yorumları da beraberinde geldi.