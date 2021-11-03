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  3. Meral Akşener fena gaf yaptı! Abdullah Öcalan'a sayın dedi, uyarı alınca, özür diledi: "Bebek katiline..."

Meral Akşener fena gaf yaptı! Abdullah Öcalan'a sayın dedi, uyarı alınca, özür diledi: "Bebek katiline..."

Partisinin grup toplantısında konuşan Meral Akşener, terörist başı Abdullah Öcalan için sayın ifadesini kullandı. Akşener, gafı karşısında uyarı alınca "Milletimden özür dilerim" dedi.

Meral Akşener fena gaf yaptı! Abdullah Öcalan'a sayın dedi, uyarı alınca, özür diledi: "Bebek katiline..."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulunurken, yapmaması gereken bir hataya düştü. Konuşması esnasında ziyarete gittiği Siirt'te yaşanan Kürdistan meselesine dikkat çekti. Akşener'in, konuşmasının devamında PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'dan bahsederken "sayın" ifadesini kullanması toplantıda gergin anlar yaşattı. Yaptığı gafın hemen ardından uyarı alan Akşener, hatası için özür dileyerek, düzeltmede bulundu.

Meral Akşener fena gaf yaptı! Abdullah Öcalan'a sayın dedi, uyarı alınca, özür diledi: Bebek katiline...

"HDP'Yİ PKK'NIN YANINDA KONUMLANDIRIYORUM"

Akşener, Siirt'e düzenlediği ziyaret gezisinde, bir HDP çalışanının "Burası Kürdistan" çıkışını hatırlatarak, HDP ve terör örgütü PKK için "HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyorum." diyerek net bir tavır sergiledi. HDP'nin PKK ile mesafeli duruş sergilemesi gerektiğine de dikkat çeken Akşener, "Kürdistan söylemi terör örgütünün." ifadelerini kullandı.

Meral Akşener fena gaf yaptı! Abdullah Öcalan'a sayın dedi, uyarı alınca, özür diledi: Bebek katiline...

ÖCALAN İÇİN "SAYIN" DEDİ

Hararetli açıklamalarına devam eden Akşener, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve PKK kurucusu Abdullah Öcalan'ı baz aldığı konuşmasına "Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki..." cümlesiyle başlayınca, toplantı bir anda buz kesti. Yaptığı gaf ardından anında uyarı alan Akşener, özür dileyerek, yanlışını düzeltti.

Meral Akşener fena gaf yaptı! Abdullah Öcalan'a sayın dedi, uyarı alınca, özür diledi: Bebek katiline...

"BEBEK KATİLİNE SAYIN DEMEK AKLIMIN UCUNDAN GEÇMEZ"

Akşener, "Demin heyecanla konuşurken ben fark etmedim, Sayın Öcalan demişim. Sizden ve milletimden özür dilerim. Aklımın ucundan geçmez bebek katiline sayın demek. Yani dediysem hatırlamıyorum." açıklamasında bulundu.

 

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