Meral Akşener hakkında olay sözler: "Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi, Akşener tıpış tıpış masaya döndü"

Altılı masanın ortaklarından olan İYİ Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmasına karşı çıkmıştı. Meral Akşener düzenlediği basın toplantısında Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı adayı olması gerektiğini ifade etmişti.

Akşener daha sonra sürdürülen görüşmeler sonrası masaya geri dönmüştü. Akşener'in masaya dönüş hikayesi hakkında Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir'den çok konuşulacak sözler geldi.

"AKŞENER'İ ZOR DURUMDA BIRAKACAK BİR ŞEYDİ"

Daşdemir bu konuda şunları söyledi: "Akşener masadan kalktıktan sonra bir otelde Kılıçdaroğlu ile görüşüyor. Giriş ve çıkışlar dahil bu görüşme 13 dakika sürüyor. Bu görüşmede ne konuşuldu? Kılıçdaroğlu, Akşener'e bir şey gösterdi ve Akşener tıpış tıpış masaya döndü. Bu şey Akşener'i zor durumda bırakacak bir şeydi. İYİ Parti'de büyük bir çoğunluk masadan kalkınmasını istemişti. Ama Kılıçdaroğlu ile yapılan görüşme sonrası Akşener gidip masaya katılmak zorunda kaldı."

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ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ DETAYI

Haber7'de yer alan habere göre Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında yapılan esrarengiz görüşme Ankara'da bulunan ABD Büyükelçiliği'nin karşısındaki otelde yapıldı.