Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!

İYİ Parti lideri Meral Akşener ikinci tur seçim sonuçları ile ilgili açıklamalarda bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!

Akşener’in açıklamasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Snadıklarda bulunan tüm görevlilerimize, müşahitlerimize, avukatlarımıza ve oy veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kadınlara ve gençlere teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem ülkeyi çok yordu. Şimdi artık vakit kaybetmeden sorunlara çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletin bize veridği muhalefet görevini aynı düsturla yürüteceğiz kimse merak etmesin. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Millet bize bir mesaj verdi ve bize düşen bu mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır. Kimse seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın.

Demokrasi herşeyin tartışılabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir konunun tartışlamayacağını biliyoruz. O da verilen oylardır. Millet iradesi elbette başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin iradesiyle hareket ettik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti’nin mensupları burada.

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan’ın da çıkarması gereken dersler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Umarım yine kazanmışlık hırsı Erdoğan’ın gözünü kör etmez. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanı ile uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkeyi birleştirmek fırsatını tepmez.

Sayın Kılıçdaroğlu’nu Kısıklı’daki vatandaşlara yuhlattı. Bu bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Bu ayıplı davranış inşallah sondur. Umarım bu son döneminde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Yarın bizim için ilk gündür.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçim zaferi açıklaması!
Devlet Bahçeli'den 28 Mayıs seçim zaferi açıklaması!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması: Mücadeleme devam edeceğim!
Kemal Kılıçdaroğlu ilk seçim açıklaması: Mücadeleme devam edeceğim!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
İYİ Parti'de kavga başladı! Kılıçdaroğlu suçlu ilan edildi!
İYİ Parti'de kavga başladı! Kılıçdaroğlu suçlu ilan edildi!
Son Haberler
Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den haddini aşan açıklamalar: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir
Sözcü gazetesi yazarı Çiğdem Toker'den haddini aşan açıklamalar: Demokrasi sadece sandıktan ibaret değildir
Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!
Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!
Ehliyet sahiplerine duyuruldu! Sadece 7 gün kaldı: Bunu yapmayan karalar bağlayacak
Ehliyet sahiplerine duyuruldu! Sadece 7 gün kaldı: Bunu yapmayan karalar bağlayacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçim başarısı Azerbaycan'da coşkuyla kutlandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 17'nci seçim zaferi!
YSK seçim sonuç sisteminde son durum ne? İşte YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum!
YSK seçim sonuç sisteminde son durum ne? İşte YSK Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum!
Çok Okunanlar
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
"En İyi Kadın Oyuncu" Merve Dizdar'a İbrahim Uslu'dan sert tepki, "Önce kendi ülkene saygılı ol"
Sandıklar kapandı, Seçim sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu Önde? İşte 28 Mayıs Seçim sonuçları
Sandıklar kapandı, Seçim sonuçları açıklanıyor! Erdoğan mı, Kılıçdaroğlu mu Önde? İşte 28 Mayıs Seçim sonuçları
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan İmamoğlu'na bomba çağrı! Derhal CHP nin başına geç!
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Süleyman Soylu 2. tur için sandığa gitti, oyunu kullandı
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Türkiye Cumhurbaşkanlığı seçiminde tekrar sandıkta
Yorumlananlar
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
Ahmet Hakan, Seçmene seslendi! "Bu adamın sizi kandırmasına izin vermeyin"
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
SON DAKİAKA : Sinan Oğan 2. Tur seçimlerinde hangi adayı destekleyeceğini açıkladı
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
ATA ittifakı sona erdi, "Her parti istediği kararı verir"
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz
Milletimin her ferdine sesleniyorum, sensiz olmaz