Meral Akşener ilk seçim açıklaması: Erdoğan'ı tebrik ediyorum!

Akşener’in açıklamasından satır başları şöyle:

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu bugün tamamlamış bulunuyoruz. Snadıklarda bulunan tüm görevlilerimize, müşahitlerimize, avukatlarımıza ve oy veren tüm vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Özellikle kadınlara ve gençlere teşekkür ediyorum.

Biliyorsunuz ülkemizde uzun zamandır bir seçim gündemi var ve bu gündem ülkeyi çok yordu. Şimdi artık vakit kaybetmeden sorunlara çözüm üretme zamanı geldi. Biz de milletin bize veridği muhalefet görevini aynı düsturla yürüteceğiz kimse merak etmesin. Millet iradesinin üzerinde hiçbir irade yoktur. Millet bize bir mesaj verdi ve bize düşen bu mesajı anlamak ve gereğini yapmaktır. Kimse seçim sonuçları üzerinden bir umutsuzluğa kapılmasın.

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Demokrasi herşeyin tartışılabileceğini, itiraz edilebileceğini ama bir konunun tartışlamayacağını biliyoruz. O da verilen oylardır. Millet iradesi elbette başımızın tacıdır. Biz ilk günden beri milletimizin iradesiyle hareket ettik. Bugünden sonra da yine aynı şekilde milletimizin taleplerini dinleyeceğiz. Şunu asla unutmayın ki biz hala buradayız. İYİ Parti ve İYİ Parti’nin mensupları burada.

Kesin olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilen Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ı tebrik ediyorum. Sayın Erdoğan’ın da çıkarması gereken dersler olduğunu hatırlatmak istiyorum. Umarım yine kazanmışlık hırsı Erdoğan’ın gözünü kör etmez. Umarım ki seçim sonuçlarının heyecanı ile uzun zamandır kutuplaştırılmış ülkeyi birleştirmek fırsatını tepmez.

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Sayın Kılıçdaroğlu’nu Kısıklı’daki vatandaşlara yuhlattı. Bu bir Cumhurbaşkanı’na yakışmaz. Bu ayıplı davranış inşallah sondur. Umarım bu son döneminde Türkiye’nin Cumhurbaşkanı olduğunu hatırlar. Yarın bizim için ilk gündür.