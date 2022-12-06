Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! Cumhurbaşkanı adaylığı için dört şart sundu!

Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı için İYİ Parti'nin 4 şart sunduğunu öne sürdü.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! Cumhurbaşkanı adaylığı için dört şart sundu!

Muhalefet cephesinde cumhurbaşkanı adayının kim olacağı tartışmaları devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, altılı masanın onayını alması durumunda aday olmak istediğini dile getirirken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu veya Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş'ın adaylığına onay vereceklerini ifade etmişti.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! Cumhurbaşkanı adaylığı için dört şart sundu!

"KILIÇDAROĞLU'NDAN TAVİZ KOPARMAYA ÇALIŞIYOR"

Tüm bu gelişmeler yaşanırken Milliyet gazetesi yazarı Zafer Şahin, gündemi değiştirecek bir köşe yazısı kaleme aldı. Şahin, Akşener'in altılı masayı dağıtma niyetinin olmadığını dile getirerek, "Sadece siyaset yapıyor. Kılıçdaroğlu’ndan adaylığa destek karşılığında mümkün olduğunca çok taviz koparmaya çalışıyor. Aslında kendince haklı sebepleri var Akşener’in. Kılıçdaroğlu’nun ortak aday olduğu bir ittifakın İyi Parti’ye sandıkta zarar vermesinden endişe ediyor" ifadelerini kullandı.

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! Cumhurbaşkanı adaylığı için dört şart sundu!

Şahin, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu'nun adaylığını onaylamak için 4 şart sunduğunu ifade ederek şunları yazdı:

"İyi Parti için en kötü senaryo muhalif seçmenin oylarının CHP’de toplanması ve milletvekili sayısında HDP’nin gerisinde kalmaları.

Bunu engellemek ve seçmene “Masada kontrol bizde” mesajı vermek için CHP liderinin önüne koydukları 4 şarttan bahsediliyor Ankara’da…

1- Ekonomi yönetimi İyi Parti’ye verilecek.

2- Akşener, Yürütmeden Sorumlu 1. Cumhurbaşkanı Yardımcısı ilan edilecek.

3- İçişleri Bakanlığı İyi Parti’ye bırakılacak.

4- Hükümet Sözcülüğü görevini İyi Partili bir isim üstlenecek.

Ve bütün bunlar aday ismi açıklanmadan kamuoyuna bir protokolle ilan edilecek.

Kılıçdaroğlu bu şartları kabul ederse Akşener’den de ortak adaylık için vize almış olacak. Tabii masanın diğer ortaklarının da gönlünü yapmak şartıyla."

Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu köşeye sıkıştırdı! Cumhurbaşkanı adaylığı için dört şart sundu!

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