Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programına konuk oldu. Meral Akşener, seçim tarihi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adaylığı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na verilen hapis cezası sonrası Saraçhane'de düzenlenen buluşma hakkında çarpıcı sözler sarf etti.

"18 HAZİRAN’DA BU SEÇİM KESİNLİKLE OLACAKTIR, OLMALIDIR"

Akşener seçim tarihi konusunda şunları söyledi:

"18 Haziran’da bu seçim kesinlikle olacaktır, olmalıdır. Aldığımız bilgiler14 Mayıs’ta bu seçimleri yapacağına dair. Biz eğer 6 Nisan öncesinde seçim kararı alınırsa buna oy vereceğimizi söylemiştik. 14 Mayıs’ta yetiştireceğiz diyorlarsa yetiştirmeliler. Erdoğan 14 Mayıs diyorsa kararı kendisi almalı.

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Sayın Erdoğan bu işin becerilemediğini herhalde anladı. Ciddi bir para toplandı. Bazı şeyleri daha hızlı yapacaklarmış gibi bir dili geliştirmek daha kolay. 14 Mayıs’a kadar temel atabilirsiniz. Her sürenin gidişinde bu beceriksizlik ayan beyan ortaya çıkacakmış gibi görüyorum."

"SAYIN KARAMOLLAOĞLU LİDERLERİ GEZİNCE BAZI YOLLAR OLUŞTU"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının belirlenme süreci hakkında konuşan Akşener, "Ev sahibi olduğum toplantıda cumhurbaşkanı adayının belirleme kriterini gündem olarak koymuştuk. Sayın Karamollaoğlu liderleri gezince bazı yollar oluştu. Adayın ismi şu olarak diye bir kararımız olmadı. Mart’ta yapacağımız toplantıda yöntem konuşulacakmış gibi duruyor. İsmi ne zaman öğrenirsiniz onu bilmiyorum. Aday olarak geçen hiçbir ismi konuşmadık. Geç kalınmıyor. Bir korku var insanlarda. Onun için haklılar. Ortaya birçok güzel şey çıktı. O ismin üzerinde uzlaşıldığı anda çok hızlı yol alınır" dedi.

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"İKİ ŞEYDEN BIKTIM: BİRİNCİSİ ATANMIŞLARIN HAKARETLERİNDEN, İKİNCİSİ BU RÖVANŞ İŞİNDEN BIKTIM"

Parti içinde toplantı yapacaklarının bilgisini beren Akşener, "Pazartesi milletvekili arkadaşlarımızla toplanacağız, Sonra GİK var. Sonra masada konuşacağız. Biz gerçekten bütün arkadaşlarımızla şeffaf siyaset yapıyoruz. Ben 1,5 yıl evvel aday olmayacağımı açıkladı, hala oradayım. Biz ismi değil sistemi tartışmalıyız, onu başaramadık. Bu feragattı. Bunun amacı da şu: Gencinin, yaşlısının sesini kendi menfaati var cümlesi kurulmamak kaydıyla bu sesi masada tutacağımın sözüydü. Ayrıca tek adayla gidebilmeyi sağlamaktı. Aday bu masadan çıkacak. Ben burada halkın sesini kişisel bir talebi olamadan iletebilmenin yolu olarak bir feragatte bulundum. Sistemi tartışma konusunda başarılı olamadık. Bu seçimi kaybedersek bir daha parlamenter sistem konuşamayız. Tayyip Erdoğan 3. defa aday değil, partisinde de adam bırakmadı. Sonuçta burası 5 sene sonra alır. Tek adamı seçecek bu taraf. En fazla AK Parti’ye oy veren kardeşlerimiz bu seçimde Millet İttifakı’na oy vermeli. İki şeyden bıktım: Birincisi atanmışların hakaretlerinden, ikincisi bu rövanş işinden bıktım. Nefes almalıyız. Millet İttifakı’nda bir komisyon kurduk deprem konusunda. Bunları konuşmayı çok isterdim. Bir de göç meselesi var. Bunların önüne geçmek için insani sanayi bölgeleri diye bir önerimiz var" diye konuştu.

"PARLAMANTER SİSTEME KESİNLİKLE GEÇİLECEK"

Hedefinin İYİ Parti'nin seçimden birinci parti olarak çıkması olduğunu dile getiren Akşener, "Adımın adaylık için masada geçmesi farzı mahaldir. Onu hiç düşünmedim. Parlamanter sisteme kesinlikle geçilecek. Ben masadan kimseyle Başbakanlık karşılığı başkan yardımcılığı falan konuşmadım. Ben bir hedef koydum birinci parti çıkacağız diye. Bu partinin hedefi. Bu başbakanlığın nedeni parlamenter sisteme geçeceğimize inancım. Onu anlatmak istiyorum milletimize" ifadelerini kullandı.

"CİHAN BEY BÖYLE BİR ŞEY YAPMASAYDI CHP NE YAPACAKTI ACABA? SAYIN KUŞOĞLU’NUN SÖZLERİ HALA DURUYOR BURADA"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden yapılan tartışmalara değinen Akşener, partisinden Cihan Paçacı'nın bu süreçte istifa ettiğine değinirken CHP'li Bülent Kuşoğlu'nun söylediği "Kılıçdaroğlu dışında aday çıkarmak masanın dağılması anlamına gelir" sözleri üzerinden eleştiri getirerek şunları söyledi:

"Kazanacak adayla gideceğiz ve birinci turda çıkacağız. Hala aynı yerdeyim. Millet İttifakı’nın kazanamama ihtimalini konuşmamız söz konusu değil. Benim bildiğim sayın Kılıçdaroğlu adayın ortak belirleneceğini kendi ilan etti. Sayın Bülent Kuşoğlu ile başlayan sözler var. Bu masanın sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığı için kurulduğu yönünde ve bunu tekzip eden olmadı. Bu kabul gören bir durumsa o zaman rol icabı kurulmuş bir masa olur. Benim bilgim içinde bu masa noter görevi görmeyecek. Bizim arkadaşlarımızın görüşleri çarpıtılabiliyor. Sayın Cihan Paçacı bir beyanat verdi, yanlış anlaşılmış bir beyandı. Hatta yakın oldukları için sayın Kılıçdaroğlu’nu karşılama görevini Cihan ve Koray bey almıştı. Sonra Cihan bey istifa etti. Kemal bey istifasını istemedi, Cihan abi kendi istifa etti. Yanlış anlaşılmaya müsait bir şey çıkınca sonuç bu oldu. Cihan bey böyle bir şey yapmasaydı CHP ne yapacaktı acaba? Sayın Kuşoğlu’nun sözleri hala duruyor burada.

Cihan Paçacı benim ağabey dediğim bir isim. Sayın Kılıçdaroğlu'nun da okuldan arkadaşıdır. Yanlış anlaşılmaya müsait bir demeç verdi. Yakın oldukları için Kılıçdaroğlu'nu karşılama görevini de Paçacı ve Aydın'a vermiştim. Masaya girerken öğrendim. Cihan Ağabey istifa etti. Kemal Bey telefon etti, istifasını istemediğini ifade etti. Cihan Ağabey kendi istifa etti. Ben Cihan Ağabey diyorum. Fi tarihinden ağabeyim. Bir yanlış anlaşılmaya müsaade eden bir sonuç ortaya çıkınca böyle oldu. Sayın Paçacı yapmasaydı böyle bir eylemi, CHP ne yapacaktı acaba? Ama Sayın Kuşoğlu'nun söyledikleri duruyor öyle."

"SAYIN KILIÇDAROĞLU BENİ ARARDI, BEN ONU HALKA GÖSTERİRDİM. BUNU AKIL EDEN KURMAY ZEKADIR. BECEREMEDİNİZ"

"Sürekli parmaklar İYİ Parti'ye sallanıyor" diyen Akşener, Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 15 günlük hapis cezası sonrası İBB'nin Saraçhane'deki binasının önünde yapılan mitinge değinen Akşener, Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını eleştirerek şunları söyledi:

"Ben Sayın Kılıçdaroğlu'nu da aradım Ekrem Bey mevzusunda, oraya çağırdım. Kemal Bey'e ulaşamadım. Her şey problem de biz değiliz öznesi. İşler bitti ben gideceğim... Ekrem Bey bana dedi ki; kalır mısınız? Sonra üste çıkıp kısa bir konuşma yapabilir misiniz... Peki yaptık. Bir de ayrıca grubu olan genel başkan olarak ben de orada dikildim. Böyle bir genel başkan, CHP listesinden girmiş ama Millet İttifakı'nda 31 Mart'ı yapalım diye teklif etmiş bir genel başkan. Haydi yüzde 70'i onların olsun, yüzde 30 katkıda bulunduk. Fırsatçı oldum, terbiyesiz oldum... Ben bir lidere çok yakın çalıştım. Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok. Yanında bulunan muhteremler, beni ararlardı... Hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da ettiydi ya. Sayın Kılıçdaroğlu beni arardı, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum."