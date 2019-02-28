İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, YSK'nın Burhanettin Kocamaz hakkında verdiği karar hakkında ilk kez konuştu. Akşener, "Mersin'de sürpriz bir adayımız var" dedi ve Mersin adayını açıkladı

AYFER YILMAZ KİMDİR? ASLEN NERELİDİR?

1956 senesinde Ankara'da dünyaya gelen Ayfer Yılmaz, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden mezun oldu.

Eğitimini tamamladıktan sonra Bonn Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Müşavir Yardımcılığı, Hazine Kamu Finansmanı Genel Müdürlüğü, Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığı Müsteşar Yardımcılığı, Hazine Müsteşarlığı, Dünya Kalkınma Bankası, Asya Kalkınma Bankası, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası, İslam Kalkınma Bankası Türkiye Başkanlığı görevleri yaptı.

1996 senesinde DYP İçel milletvekili seçildi ve iki dönem görev yaptı. 1996 senesinde de Mesut Yılmaz başbakanlığında kurulan ANAYOL ile yine aynı sene içinde bu kez Necmettin Erbakan'ın başbakanlığında kurulan REFAHYOL hükümetlerinde devlet bakanlığı görevi yaptı.

2002-2009 seneleri arasında Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar Merkezi Genel Sekreterliği yaptı.

Halen Okan Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Danışma Kurulu üyesi olan Ayfer Yılmaz, 1 çocuk annesidir.

Yılmaz, 2017'de İYİ Parti'ye katıldı.

İYİ Parti Genel Başkanı MeralAkşener, "YSK kararının bu şekilde çıkabileceğini önceki itirazımızda red geldiği zaman anlamıştık. Bunu bekliyorduk. Mersin'de sürpriz bir adayımız var. Bu şartlara rağmen mücadeleye devam edeceğiz. Mersin'de yarıştan kopmadık. Engellere rağmen Mersin'i yönetmek üzere talip olacağız. Kazanacak bir aday, güçlü bir aday. Bilinen bir isim, çok mutluyum. Müracaat tamamlandıktan sonra açıklayacağız" dedi.

MERSİN İL SEÇİM KURULU KABUL ETMEMİŞTİ

Mersin İl Seçim Kurulu, Kocamaz'ın Demokrat Parti'den adaylığını kabul etmemişti. Demokrat Partinin, İl Seçim Kurulunun bu kararına yaptığı itiraz, YSK'nın gündemine gelmişti.

YSK'DAN KOCAMAZ'A RET

YSK, Kocamaz'ın adaylığını kabul etmeyen Mersin İl Seçim Kurulunun kararını yerinde bularak, Demokrat Partinin itirazını reddetmişti

NE OLMUŞTU?

Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, başvurusunun geç teslim edildiği gerekçesiyle İYİ Parti'den aday olamamış, daha sonra Demokrat Parti'den adaylık başvurusu yapılmıştı. Kocamaz'ın adaylığına ilişkin İl Seçim Kuruluna itirazda bulunulmuş, yapılan itirazlar İl Seçim Kurulunca kabul edilip YSK'ya gönderilmişti.