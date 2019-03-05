Meral Akşener: Millet İttifakı'na oy veren seçmene 'terörist' dediler (2)

'ŞU KULAĞI ÇEKMEZSENİZ, TİR TİR TİTREYECEKSİNİZ'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Isparta'nın ardından Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine geçti. Dinar Belediye Başkanı ve Millet İttifakı'nın Adayı İYİ Parti'li Saffet Acar'ın seçim bürosunu ziyaret eden Meral Akşener, halka seslendi. 25 yıldır aktif politika yaptığını söyleyen Akşener, şöyle dedi:

"31 Mart akşamı şu kulağı çekip kızartmazsanız 1 Nisan günü zamların altında tir tir titreyeceksiniz, doğru mu? Onun için bu kulak çekilecek. Şimdi Afyon'u alacağız, inşallah aldık. Dinar'ı aldık, Isparta'yı aldık, Sandıklı'yı aldık ama ilginç bir şey söyleyeyim İstanbul'u aldık, Mersin'i, Ankara'yı aldık, Balıkesir'i aldık, Denizli'yi, Bursa'yı aldık. Saat yarımda Erdoğan çıkıp şunu diyecek "Ey aziz milletim mesajınızı aldık'."

Meral Akşener konuşmasının ardından yarınki programı için Denizli'ye geçti.

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DHA