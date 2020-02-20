Meral Akşener Trabzonspor seyircisinin tepkisi üzerine U dönüşü yaptı

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un yaptığı, "Trabzonspor devlet tarafından korunuyor." şeklindeki açıklamalarından sonra Berat Albayrak Fenerbahçe seyircisi tarafından eleştirilmişti. Bu yaşananların ardından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de tartışmalara dahil oldu ve partisinin grup toplantısında konu üzerinden Berat Albayrak'ı eleştirdi.

Akşener'in eleştirileri sonrası İYİ Parti liderine tepki gösteren Trabzonspor taraftarı, Meral Akşener'i protesto etti. Trabzonsporlu taraftarların tutumu üzerine yeni bir açıklama yapma gereği duyan Akşener, çark ederek, "Trabzonspor'un haklı, gayretli mücadelesi üzerine gölge düşürmeyin... Yıllardır mücadele eden fırtına gibi bir takımdan bahsediyoruz. Benim söylediğim açıktır; spora hiçbir siyasetçi, ben dahil karışmasın." ifadelerini kullandı.

TRABZONLULARIN TEPKİSİ KARŞISINDA U DÖNÜŞÜ YAPMIŞ"

MHP Ordu Milletvekili olan Cemal Enginyurt ise konu ile ilgili sosyal medya hesabı üzerinden, "Meral Akşener, Trabzonluların tepkisi karşısın da "U"dönüşü yapmış. "Damadın trolleri sözlerimi çarpıttı, ben Trabzonspor için olumsuz bir şey söylemedim" demiş. Meral hanım hiç dik durmayacakmısın? Trabzonspor tepkisi seni yine çark ettirdi, Fenerbahçeliler de hayal kırıklığı yaşadı." açıklamasına yer verdi.

Öte yandan birçok siyasi isim konu ile ilgili eleştiride bulunarak, "Trabzsonspor'un başarılı performansı gölgelenmemeli." yorumunu yaptı.