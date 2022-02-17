Meral Akşener yıllar önce başörtülüleri istemediğini, kıyafet yasasının gelmesi gerektiğini dibine kadar savunmuş! "Bir helallik de sen iste"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, İçişleri Bakanı olduğu dönemde Mehmet Ali Birand'ın sunuculuğunu üstlendiği 32. Gün programına konuk olduğu görüntüleri ortaya çıktı. Canlı yayında Birand'ın kendisine yönelttiği soruları tek tek yanıtlayan Akşener'in, dönemin başörtülü kadın ve din adamlarına yapılan baskılara dair destek verici konuşmaları, dinleyenleri şaşkına çevirdi. "Kıyafet yasasının" uygulanması gerektiğini ısrarlar savunan İYİ Parti liderine, günümüz konuşmaları hatırlatıldı.

"BİR HELALLİK DE SEN İSTEMELİSİN"

1996 ve 1997 yılları arasında Necmettin Erbakan tarafından kurulan koalisyon hükûmetinde İçişleri Bakanı olarak görevini sürdüren Akşener'in, özellikle o dönemde başörtülülere yapılan zorbalıkları göz ardı ederek "Kıyafet yasası kesinlikle uygulanacak" ifadelerini kullanması, vatandaşı çileden çıkardı. Şimdilerde "Başörtüsüne uzanan elleri kırarım" diyen İYİ Parti liderine sosyal medya kullanıcılarından, "Bir helallik de sen istemelisin" tavsiyesi geldi.

KIYAFET YASASI NEDİR?

Kıyafet Yasası, halkın ve memurun kılık ve kıyafetinin düzenlenerek çağdaş giyime uygun hâle getirilmesi için 1934 yılında çıkarılan kanunla yapılan düzenlemedir. Bu kanunla belirli tipte kıyafetlerin giyilmesi ise yasaklanmıştır. Örneğin; başörtüsü, sarık, cübbe gibi kıyafetleri giyinmek yasak, bunun yerine şapka, takım elbise gibi çağdaş giyime uygun kıyafetler tercih edilmelidir.

Bu yasanın, zamanın ilerlemesi ile birlikte kanun yaptırımları da eskimiş ve kullanılmaz hale gelmiştir. Bu neden ile günümüzde de bu kanun uygulanmamakla birlikte Türk halkı özgürce, istediği gibi giyinerek yaşamaya başlamıştır.