Meral Akşener'den asgari ücret açıklaması! Önerdiği rakam uygulanırsa milyonlarca vatandaşlar rahatlayacak: En az 4 bin lira olmalıdır

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısında açıklamalarda bulundu. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2022 yılı asgari ücretini belirlemek bugün gerçekleştireceği toplantı öncesi Meral Akşener, asgari ücret önerisini açıkladı.

"ASGARİ ÜCRETİ, SİYASİ TARTIŞMALARIN GÜNDEMİNDEN, ACİLEN ÇIKARMAMIZ LAZIM"

Kasım ve Aralık aylarında asgari ücretin gündeme geldiğini dile getiren Meral Akşener, ortada vahim bir durum olduğunu belirterek," Asgari ücret tartışması, her yıl, siyasi bir malzeme hâline getiriliyor. Asgari ücreti, siyasi tartışmaların gündeminden, acilen çıkarmamız lazım. Bunu, iktidara talip bir siyasi partinin, Genel Başkanı olarak söylüyorum. Bu nedenle, yetkiyi aldığımızda, asgari ücreti belirlerken, aynı Malezya’da, Brezilya’da, Fransa’da olduğu gibi, çeşitli makroekonomik göstergeleri temel alan, sağlıklı bir model benimseyeceğiz. Yani asgari ücreti, yoksulluk sınırı, verimlilik artışı, millî gelir, işsizlik oranı, toplu iş sözleşmeleriyle karara bağlanan, ücret düzeyleri, enflasyon beklentisi gibi, objektif parametreleri kullanan bir modelle, şeffaf bir biçimde belirleyeceğiz." ifadelerini kullandı.

"ELE GEÇEN 4 BİN LİRA OLMALIDIR"

Asgari ücrete ilişkin önerilerinin açıklayan Meral Akşener, TÜİK’in, Hanehalkı İşgücü Anketi’nin, 2020 verilerine göre; hanesine, sadece 1 asgari ücret giren, 3 milyon 125 bin işçinin olduğunu, bu durumun 3 milyon 125 bin çalışan ve ailelerinin açlık sınırın altında yaşadığı anlamına geldiğini söyledi. Akşener, asgari ücret zammı hakkında rakam vererek, "Biz diyoruz ki; asgari ücret, en az 4 bin lira olmalıdır. Yani ele geçen 4 bin lira olmalıdır. Ancak mevcut uygulamayla, bekar bir asgari ücretlinin eline, 4000 lira geçmesi durumunda, bunun işverene maliyeti, en az 6574 lira olacak. " dedi.

ASGARİ ÜCRET ÖNERİSİ

Meral Akşener sözlerini şöyle tamamladı:

"Bizim asgari ücret önerimiz, brüt ücretin, yüzde 22 artırılıp, 4360 liraya çıkartıldıktan sonra, çalışanlarımıza, devlet tarafından, 555 lira ek bir ödeme yapılarak, ellerine geçen net ücretin, 4000 lira olmasıdır."

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