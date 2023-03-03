Meral Akşener'den CHP'li Millet İttifakı Belediye Başkanlarına aday olun çağrısı! "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor"

6'lı masayı deviren İYİ Parti Lideri Meral Akşener, açıklamalarında CHP'nin İstanbul ve Ankara Büyükşehir belediye başkanlarına adaylık konusunda partilerine isyan etmeleri konusunda çağrıda bulundu.

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Meral Akşener'den CHP'li Millet İttifakı Belediye Başkanlarına aday olun çağrısı! "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor"

6'lı masayı oluşturan CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Demokrat Parti, DEVA Partisi ve Gelecek Partisi liderleri en son 12. kez Ankara'da Saadet Partisi genel merkezinde bir araya gelmişti. Liderler 6 saat süren görüşme sonrası Cumhurbaşkanı adaylarını Pazartesi günü açıklayacaklarını ifade etmişlerdi.

İYİ Parti masadan kalktı

Bugün masadan ayrılıklarını açıklayan Meral Akşener, CHP'li millet ittifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mahsur Yavaş'a bir çağrı da bulundu.

"Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı, göreve çağırıyor"

Akşener, İmamoğlu ve Yavaş'a seslenerek "Milletimiz sizleri göreve çağırıyor." dedi ve ekledi:

Sayın Mansur Yavaş'a ve Sayın Ekrem İmamoğlu'na bir çağrıda bulunmak istiyorum. Değerli başkanlarım, siz bu milletin iradesiyle seçildiniz. Üzerinize atılan tüm iftiralardan alnınızın akıyla çıktınız. Tüm engellemelere rağmen çok çalıştınız. Görevinizi en iyi şekilde yaptınız. Milletimizi enkazın altında bile yalnız bırakmadınız.

Ne mutlu size ki, milletimiz gayretlerinizi gördü, yanınızda durdu. Milletimiz samimiyetinizi anladı, başının üstünde taşıdı. Milletimiz sizleri sevdi, bağrına bastı. Ve bugün de çok kritik bir kırılmanın eşiğinde sizi göreve çağırıyor. Tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi, bugün de milletimiz istiklalini yine kendi azim ve kararına bağlamıştır. Size de ateşten bir gömlek giymeyi vazife kılmıştır.

Bu vazife, Cumhuriyet'imizin yeni asrının şafağında yepyeni bir sayfa açma vazifesidir. Bu vazife, sadece bir dayatmayı değil, topyekün bir dayatmacılığı yıkma vazifesidir.

Bu vazife, sadece bir kişiyi değil, kendini milletten büyük gören çirkin bir zihniyeti yenme vazifesidir. Bu vazife, sadece bir seçimi değil, geleceğimizin tüm seçimlerini kazanma vazifesidir. Bu vazife, milletin sesini duyma vazifesidir. Bu vazife, millet iradesini yeniden hakim kılma vazifesidir. Bu vazife, milletin hakkını millete teslim etme vazifesidir.

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