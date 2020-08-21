Meral Akşener'den esnafla sosyalizm sohbeti

Aksaray ziyareti sırasında bir markete giderek burada esnafla sohbet eden İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, esnafla sohbet ederek vatandaşların sorunlarını dinledi. 1998 - 2000 yılları arasında Ülkü Ocakları ikinci başkanı olduğunu belirten market esnafı söylediği kapitaliz karşıtı eleştirilerle dikkat çekti. Akşener ile esnaf arasında yaşanan diyalogda sosyalist olmadığını fakat kapitalizm karşıtı olduğunu söyleyen esnaf, ezildikçe kapitalizmin karşısında yer aldığını belirtti.

"DEĞİŞMEYEN TEK ŞEY KAPİTALİZM"

Kapitalizmin vatandaşı sömürdüğünü 30 yaşından sonra dile getirmeye başladığını vurgulayarak, sosyalist olmadığını ancak Ziya Gökalp, ve Mustafa Kemal Atatürk hayranı olduğunu belirtti. Kapitalizme olan öfeksini "1998-2000 yılları arasında Ülkü Ocakları’nda ikinci başkanlık yaptım. Şunu iyi öğrendim bizi yıkan kapitalizm, bizi sömüren kapitalizm. Bunu da 30 yaşından sonra konuşmaya başladım. Ezildikçe kapitalizm karşıtı bakıyorum. Sosyalist değilim, Ülkücüyüm, Türkçüyüm, Ziya Gökalp hayranıyım, Mustafa Kemal’ciyim, ama değişmeyen tek şey kapitalizm, kahrolsun kapitalizm." sözleriyle vurgulayan esnafa Akşener'in verdiği cevap da dikkat çekiciydi.

"KONUŞMANI HERKESE ANLATACAĞIM"

16 yaşından beri farklı bakış açısına sahip olduğunu belirten İyi Parti lideri, eğitim ve fırsat eşitliğine değindikten sonra esnafın konuşmasını çok beğendiğini ve herkese anlatacağını vurgulayarak, "Ben de 16 yaşımdan bu yana sınıfsal bakarım, zengin fakir üzerinden bakarım. Sınıfsal bakmak şu; Bu sınıfsal arası geçirgenliği sağlayan eğitim ve fırsat eşitliğidir. Bu konuşman çok hoşuma gitti herkese anlatacağım." ifadelerini kullandı.

"GEÇMEDİĞİNİZ KÖPRÜNÜN FATURASINI ÖDÜYORSUNUZ"

Esnafın dertlerini dinlemek için çıktığı yolda kendisine eşlik eden İYİ Parti Teşkilat Başkanı Koray Aydın ile birlikte şehir şehir gezen Meral Akşener'e bir esnaf da faturalardan şikayetçi olduğunu belirtti. Faturaların çok kabarık geldiğinin altını çizen esnafın "Kayıp kaçak bedeli ödüyoruz. Geçen yıla göre %60 fazla elektrik faturası ödüyoruz. Güneydoğu’daki kaçak bedelin faturası da bize yansıtılıyor, bu bizim suçumuz mu?” sorusuna Akşener, “Sadece bu da değil İstanbul’da geçmediğiniz köprünün, tünelin de faturasını ödüyorsunuz.” ifadeleriyle cevap verdi.

"AMACIM PROPAGANDA DEĞİL"

Bir çiftçinin “Çitçi yem ve elektrik faturaları altında eziliyor.” diye sözleri üzerine ziyaretlerinin propaganda amaçlı değil problemleri kamuoyuna duyurma amaçlı olduğunu belirten Akşener, “Sizlerin bütün dertlerinizi dinlemek için geldim, tek amacım problemlerinizi ülke kamuoyuna duyurmak” ifadelerini kullandı.