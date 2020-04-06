Meral Akşener'den koronavirüs açıklaması: Evimde çalışan yardımcım koronaya yakalandı

Sözcü Gazetesinden Saygı Öztürk'ün haberine göre İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in evinde çalışan yardımcısının koronavirüs testi pozitif çıktı. Olayın ardında test yaptıran Akşener'in test sonucu ise negatif çıktı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den yeni tip koronavirüs (Kovid-19) itirafı geldi. Akşener, "Evimde çalışan yardımcım koronaya yakalandı. Biz de test yaptırdık. Sonuç negatif çıktı. Büyük tedirginlik yaşadık. Ama çok şükür iyiyiz" dedi.

İYİ Partli Lideri Akşener, ilk koronavirüs vakası açıklandığında Tekirdağ'daydı. Programını yarıda kesip Ankara'ya döndü. Salgın Türkiye'ye ulaştığından beri dikkatli davranan Akşener, uyku düzenini, beslenmesini değiştirdi. Görüşmelerinde teknolojiyi kullandı. Evden çıkması gerektiğinde ise 'sosyal mesafe' kuralını uyguladı

Konuya ilişkin konuşan olarak konuşan Akşener, "Ankara'ya döndüğümüzde de partideki sağlık kurulumuzun yönlendirmesiyle, ben ve yakın çalıştığım ekibime koronavirüs testi yapıldı. Sonuçlar negatif çıktı. O zamandan beri de ağırlıklı olarak evde kalıyorum" ifadelerini kullandı.

"YARDIMCIMIN KOVİD-19 TESTİ POZİTİF ÇIKTI"

Akşener, şu şekilde devam etti:

"Sosyal mesafe kurallarını uyguluyorum. Alışverişleri eşim yapıyor, o da sosyal mesafe ve hijyen kurallarına üst düzeyde özen gösteriyor. Yalnız birkaç gün önce bir olay yaşadık.Evimizde 20 yıldır sigortalı olarak çalışan yardımcım Kovid-19 belirtileri göstermesi üzerine hastaneye götürüldü ve yapılan test pozitif çıktı. Biz de yeniden test yaptırdık, sonuçlarımız negatif."

TÜRKİYE'DE SON DURUM

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüsü ile ilgili son dakika gelişmelerini Twitter'dan paylaştı. Bakan Koca, Türkiye Günlük Koronavirüs tablosunu paylaşıp, "Test sayısında 20.000’i aştık. İyileşen toplam hasta sayımız 1.000’i geçti. Virüs, gücünü temas ortamından alıyor. Virüse bu fırsatı tanımayalım. Evde kalalım. Yeni uygulamada davranışlarıyla herkese örnek olan gençlere teşekkür ediyorum" dedi.

Tabloya göre, toplam vaka sayısı 27 bin 069'a, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 574'e yükseldi.