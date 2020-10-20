Meral Akşener'den Ümit Özdağ'a HDP tepkisi: Çok büyük bir yalandır

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan İYİ Parti Milletvekili Ümit Özdağ, çok konuşulacak açıklamalarda bulunmuş, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ mensubu olduğunu iddia etmişti. Programa bağlanan Kavuncu da iddiaları reddederek Özdağ hakkında şikayette bulunacağını söylemişti. Siyaset dünyası bu konuları konuşurken gözler İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in açıklamalarına çevrilmişti.

Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Akşener, Ümit Özdağ ve Buğra Kavuncu arasında yaşanan tartışmalara ilişkin olarak," Buğra Kavuncu bugün Ümit Özdağ’ın iddialarını ve sizin deyiminizle imalarını ispatlayabilmesi için bir imkan sunuyor ve Özdağ’a dava açıyor. Dolayısı ile o süreci hepimiz göreceğiz. Fakat arkadaşlarımızın ne konuştuğu değil de Sayın Bülent Turan’ın ne konuştuğu önemlidir. Biz bir demokrasi mücadelesi vererek geldik, partimizin içinde de o demokrasi mücadelesini içselleştirmeye çalışıyor. Hepimiz ben de dahil otoriter sistemden geliyoruz. Hür iradeleriyle partimizde yönetimde milletvekilliği görevinde bulunan arkadaşlarımızın hür iradelerinin zenginlik kattığına inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

AKŞENER'DEN ÜMİT ÖZDAĞ'A : YALANCIDIR BUNU SÖYLEYEN

Bir basın mensubunun "HDP'yle yakınlaştığını söyledi Ümit Özdağ" demesine ilişkin olarak Akşener, "Çok büyük bir yalandır, Yalancıdır bunu söyleyen" dedi.

"PARTİMİZE SALDIRI OLACAĞINI BEKLİYORDUK"

Akşener, “Bir operasyon mu var” sorusuna ise ,"Ben Meral Akşener olarak, DYP Genel Başkan Yardımcılığını ve Bakanlığını yaptığım bir dönemde; 43 milletvekili DYP'den hangi şartlarda, nasıl ayrılmıştı onu biliyorum. Ve onun sonra Türkiye'de nelere mal olduğunu biliyorum. Benim konuştuğum gruba katılmamalarına saygı duydum.

Ama sayın Bülent Turan'ın bugün büyük bir zevkle ortaya koyduğu düşünceleri de benim için çok manidar oldu. Ve birden kendimi 1997'lerde 1998'lerde hissettim. Sayın Bülent Turan'ın yazdıklarına baktığımız zaman başka bir gözle inceleyeceğiz. Biz partimize bir saldırının olacağını bekliyorduk elbette. Çünkü araştırma şirketlerinde 13-15 sonuçlarını bulunca, kış kışlığını yapar ama şimdi bakacağız duruma.” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ümit Özdağ, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü Enver Altaylı'nın yeğeni olduğunu belirterek, "Kendisi FETÖ'nün yurt dışındaki en büyük sivil toplum örgütü olan Kazakistan Türk iş adamları derneğinin başkan yardımcılığını yapmış." dedi. Kavuncu'nun bu görevi yıllarca yaptığını ifade eden Özdağ, 15 Temmuz'dan sonra devletin bu derneğin kapatılması için başvurduğunu ve derneğin kapatıldığını açıkladı.

Özdağ sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çok net söylüyorum sivil toplum örgütünün eğer başkan yardımcılığını yapıyorsan, öncesinde ve sonrasındaki başkan FETÖ'cüyse, bu arada FETÖ'yle ilgili yıllar boyunca bir tane olumlu ve olumsuz açıklamanız yoksa, sosyal medya hesaplarınız bomboşsa bu şekillendirilmiş demektir. Hayatın normal akışına aykırıdır. Bunun doğru olmadığını düşündüğüm için daha partiye gelmeden önce bu uyarımı yaptım ve tekrarladım. "

Özdağ şunları kaydetti:

"Meral Hanım 'Devlette bilgi yok' dedi, ben de diyorum ki devlet her bilgiyi paylaşmaz. Açık bilgiler var bu bilgilere baktığınızda FETÖ'nün kendi yapılanması içerisinde kendi elemanları dışında kimseyi getirmediğini biliyoruz. Ben ne söylediğini gayet iyi bilerek yıllardan beri terör ve güvenlik konusunda çalışan biriyim"

KAVUNCU: SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM

İddialarla ilgili Tarafsız Bölge programına telefonla bağlanan Kavuncu, "Büyük bir üzüntüyle ve öfkeyle dinledim. Hukuk katliamı yapıldı orada. Kongre sürecinden sonra tartışılan konularla ilgili olarak ben özellikle sosyal medya ya da başka bir yerde herhangi bir beyanatım olmadı. Davaya partiye zarar verecek bir tartışmayı hiç bir zaman sağlıklı bulmadım. Ben yarın cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunacağım. Bana bu iftiralarda bulunan kişiyle ilgili. İstanbul kongresinde kendisinde taraf oldu, madem 3 yıldır böyle bir endişesi vardı, biz bütün haklarımızı hukuk önünde çözdük. Bu ülkede adalete hukuka güvenmekten başka çaremiz yok" diye konuştu.

Ümit Özdağ'dan çarpıcı itiraf: İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu FETÖ'cüdür