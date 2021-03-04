Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Temel hakem millettir!

Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı meclis konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek istifasını açıklaması üzerine Akşener'den ilk değerlendirme geldi. Asıl kararı milletin vereceğini belirten Akşener, Özdağ'a hayatta başarılar diledi.

"HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Gazetecilerin soruları üzerine Özdağ'ın istifasına yönelik durum değerlendirmesi yapan Akşener, artık yollarının ayrıldığını belirterek ayrı bir yol izlemek isteyen hiçbir siyasetçiyi suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrı hiçbir zaman benimsemediğini ifade etti.

Kimin haklı kimin haksız olduğu kararını milletin vereceğini ifade eden Akşener "Milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(AA)