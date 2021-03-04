Fenomen Danla Biliç, Kadınlar Günü için Ekrem İmamoğlu ile bir araya geldiZonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz: Bu rakamlar 15 daha yukarıya çıkarsa kırmızı kategorisindeyizCumhurbaşkanı Erdoğan Ekonomik İşbirliği Liderler Zirvesi'ndeUzman isim cevapladı: Sivrisineklerden koronavirüs bulaşıyor mu?Netflix üyeliği iptal etme |Netflix üyeliği nasıl iptal edilir 2021?Ebru Şallı oğlunun ölümünden sonra neler yaşadığını içtenlikle anlattıGelinim Mutfakta Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı) tarifi | Avunya Mantısı (Saçaklı Mantı) nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?Trabzonspor, Kasımpaşa deplasmanında! İşte muhtemel ilk 11'ler...Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Temel hakem millettir!Evlilik dışı hamile kalan anne çocuğunu doğurunca çöpe attı
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. SİYASET
  3. Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Temel hakem millettir!

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Temel hakem millettir!

Bugün yaptığı meclis konuşmasında İYİ Parti'den istifasını duyuran Ümit Özdağ'ın bu kararını değerlendiren parti Genel Başkanı Merak Akşener, "Milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

Meral Akşener'den Ümit Özdağ'ın istifasına ilişkin ilk yorum: Temel hakem millettir!

Ümit Özdağ'ın bugün yaptığı meclis konuşmasında, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i eleştirerek istifasını açıklaması üzerine Akşener'den ilk değerlendirme geldi. Asıl kararı milletin vereceğini belirten Akşener, Özdağ'a hayatta başarılar diledi. 

"HEP BİRLİKTE GÖRECEĞİZ"

Gazetecilerin soruları üzerine Özdağ'ın istifasına yönelik durum değerlendirmesi yapan Akşener, artık yollarının ayrıldığını belirterek ayrı bir yol izlemek isteyen hiçbir siyasetçiyi suçlamak, ona hakaret etmek gibi bir tavrı hiçbir zaman benimsemediğini ifade etti. 

Kimin haklı kimin haksız olduğu kararını milletin vereceğini ifade eden Akşener "Milletimiz herkesi tartacak. Temel hakem millettir. Hep birlikte göreceğiz. Hayatta başarılar diliyorum" şeklinde konuştu.

(AA)

Berna Akkaya
Gündem ve Teknoloji Editörü
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👏
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT