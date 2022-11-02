Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: "Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yerli otomobil TOGG'un seri üretime geçmesine ilişkin yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: "Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, TBMM'de partisinin grup toplantısına katılarak açıklamalarda bulundu. Meral Akşener konuşmasında Bursa'nın Gemlik ilçesindeki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Bayramı'nda açılan yerli otomobil TOGG'un üretileceği tesis ve ilk aracın banttan iniş törenine değindi.

Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum

Akşener, TOGG'un seri üretime geçmesinde emeği geçenlere teşekkür ederek şunları söyledi:

"Geçen hafta TOGG'un Gemlik tesisinin açılışı ve ilk aracın banttan iniş töreni vardı. Bu yatırımı geç kalmış olmakla birlikte kıymetli buluyoruz. TOGG'un seri üretime geçmesinde emeği geçen işçilerimizi, mühendisleri, şirketleri tebrik ediyoruz. Bu girişimin oluşmasına vesile olan, kamu desteğini sağlayan Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum. "

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ÖZELLİKLERİ

Yerli otomobil TOGG'un özellikleri belli oldu. Buna göre SUV modelin iki farklı versiyonu olacak. Bu araçlardan biri 300 km menzil, diğeri ise 500 km menzil olacak.

Yerli otomobil 0'dan 100 km hıza, 200 beygir güç ile 7,6 saniyede çıkacak.

400 beygir güç ile is 4.8 saniyenin altında 100 km hıza ulaşabilecek.

Yerli otomobil TOGG, yüksek teknolojisiyle sahip doğuştan elektrikli ve bağlantılı platformu ile dikkat çekiyor.

TOGG 30 dakikanın altında hızlı şarj ile yüzde 80 doluluğa ulaşacak.

Öte yandan TOGG, yüksek çarpışma dayanımı özelliğine sahip. Araç kendi segmentinin en uzun aks mesafesine sahip olması ve yüzde 30 daha fazla burulma direncine sahiptir.

Ayrıca TOGG şu modellerde üretilecek:

C - SUV

C- Hatchback

C- MPV

C- SEDAN

B- SUV

Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN ŞARJ SÜRESİ NE KADAR?

Yerli otomobil TOGG, yüksek hızlı şarj ise 30 dakikada yüzde 80 doluluğa erişecek.

Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum

TOGG'UN PARÇALARI YERLİ Mİ ?

Yerli otomobil TOGG'un tasarımı dünyaca ünlü İtalyan tasarım bürosu Pininfarina tarafından yapılırken, konseptte özgün değişiklikler yapıldı. Aracın prototipleri İtalya'da üretildi.

TOGG'un bataryası, TOGG ve Çin’in en büyük enerji devlerinden Farasis Energy ortaklığında kurulan batarya şirketi Siro (Siro Silk Road Temiz Enerji Depolama Teknolojileri), yönetim merkezinin bulunduğu Gebze’de kurduğu merkezde üretildi.

Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank yerli otomobilin yerlilik oranı hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:

"Üreticilerle yaptığımız görüşmede ilk şartımız araçların yüzde 51'inin yerli olma şartı. Şunun garantisini veriyoruz, bu araç minimum yüzde 51 yerlilikle piyasaya çıkacak. 2025'te de minimum yüzde 65 yerliliği yakalayacak."

Gazeteci Emin Çapa yerli otomobille ilgili şunları söylemişti:

" TOGG'un motoru Bosch Alman, bataryası Çinli Siro oradan gelecek. Araç entegrasyonunu Alman Edag tarafından yapılacak. Şasi sistemini İngiliz Mira'dan alıyor, tasarımını da İtalyan Prinfarina yaptı."
Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerli otomobil TOGG'un fiyatının 2023 Şubat ayında açıklanacağını söyledi. Aracın 900 bin TL'den satışa sunulması bekleniyor. Bakan Varank da aracın fiyatı için C segment modellere bakılması gerektiğini ifade etmişti.

YERLİ OTOMOBİL TOGG'UN RENKLERİ NE?

Yerli otomobil TOGG, Pamukkale, Anadolu, Gemlik, Kula, Oltu, Kapadokya olmak üzere 6 renkten oluşacak. Ayrıca 7'nci renk olarak yeşil de bu renklerin arasına eklenecek.

Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorumMeral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorumMeral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorumMeral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum

Meral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorumMeral Akşener'den yerli otomobil TOGG açıklaması: Bu yatırımı kıymetli buluyoruz, Sayın Erdoğan ve arkadaşlarını kutluyorum

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