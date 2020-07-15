Meral Akşener'e koronavirüs şoku! 15 Temmuz törenine katılamayacak

Akşener, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenecek 15 Temmuz anmalarına katılacağını açıklamıştı. Ancak bugün İYİ Parti’den yapılan açıklamada, Akşener’in ekibinden bir koruma polisinin koronavirüs testinin pozitif çıkması nedeniyle, yapılan değerlendirmeler sonucunda törene katılanların sağlığını riske atmamak amacıyla katılmama kararı alındı.

İyi Parti'den yapılan açıklamada, “Her ne kadar sayın Genel Başkanımıza yapılan test ‘negatif’ çıkmışsa da, yapılan değerlendirmeler sonrası, törene katılanları riske atmamak için, törene katılmama kararı alınmıştır” denildi.

Meral Akşener’in testinin ise negatif çıktığı ifade edildi.

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