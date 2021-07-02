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Meral Akşener'in eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında?

İyi Parti lideri Meral Akşener, siyaset gündeminde etkin olan isimlerin başında geliyor. Sert söylemleri ile gündemden düşmeyen Akşener'in özel hayatı ve eşi merak konusu oldu. Meral Akşener'in eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında? Yanıtları haberimizde derledik...

Meral Akşener'in eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında?

Türk siyasetinde sert söylemleri ile gündemden düşmeyen İyi Parti'nin lideri Meral Akşener'in hayatı merak konusu oldu. İnternet kullanıcıları Akşener'in eşinin kim olduğunu araştırmaya başladı. Meral Akşener'in eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında? sorularının yanıtlarına haberimizde yer verdik...

MERAL AKŞENER'İN EŞİ KİM? NERELİDİR? KAÇ YAŞINDA?

Özel yaşantısına dair araştırmalar yapılan ve 18 Temmuz 1956 yılında İzmit’te dünyaya gelen Meral Akşener'in eşi Tuncer Akşener'dir. Tuncer Akşener ODTÜ'de öğrenim görmüş ve öğrencilik yıllarında siyasetle ilgilenmiştir. Tuncer Akşener'in yaşı ve nereli olduğu hakkında net bilgi bulunmuyor. Akşener çiftinin bu evlilikten Fatih Akşener adında bir oğulları vardır. 

Meral Akşenerin eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında?

Meral Akşener bir röportajında kocası hakkında verdiği bilgilerde “Tuncer’lerin evle bizimki aynı bahçenin içinde iki evdi. Sene 1974’tü. Evi yerleştirmiştik. Çok yağmur yağıyordu. Ben pencereden dışarı bakıyorum. Bahçeyi su başmış, bir genç paçalarını sıvamış, çıplak ayakla suyu süpürüyor. Ben bakarken, eşim kafasını kaldırdı, ilk defa öyle gördük birbirimizi." açıklamalarında bulundu.

Meral Akşenerin eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında?

MERAL AKŞENER İLE NASIL TANIŞTILAR?

Meral Akşener eşi ile ilk görüşte aşık olduklarını söyleyerek tanışma yıllarını şu sözlerle özetledi: "İlk görüşte vurulmuşuz. O da ODTÜ'deydi. Hazırlık biri bitirmiş gelmişti. Birbirimize ilan-ı aşk etmiştik. O bana çok güzel mektuplar, şiirler yazardı. Hâlâ saklarım. Çiçek gönderirdi. Ben ise ona solcuların ne kadar kızdığı eser varsa Safahat'ı, Necip Fazıl'ı gönderirdim. Tuncer, sıkı Maocuydu. Eylemlere katılırdı, Perinçek'in gazetelerini dağıtırdı. Hızlı solcuydu yani. Arkadaşlığımız siyasi tartışmalarla başladı. Evlenmeden onu sağcı yaptım."

Meral Akşenerin eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında?

Türk siyasetinin güçlü kadınlarından olan Akşener evlenme sürecinde yaşadıkları zorluklara değinerek, “Biz okurken nişanlanmayı istedik, iki aile de karşı çıktı. Karşılıklı grevler yaptık. Tuncer evden kaçtı. İzini kaybettirdi. Gittiği yeri kimseye söylemedi. Orası hâlâ meçhuldür. Ben de sofraya küsmüştüm. 15 gün yemek yemedim. Sonuçta benim okul bitmeden nişanlanmama izin vermediler.” dedi.

Meral Akşenerin eşi kim? Nerelidir ? Kaç yaşında?

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