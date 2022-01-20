Meral Akşener'in eski danışmanı Yenerer'den gelen İYİ Parti itirafı yeri yerden oynatacak! "Parti içerisinde FETÖ'cüler var!"

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in eski danışmanı Vedat Yenerer, Ulusal kanalda konuk olduğu tartışma programında, birbirinden çarpıcı ifadelere yer verdi. Kendisine yöneltilen "İYİ Parti'de FETÖ'cüler var mı?" sorusuna "İyi Parti'de millilerin sayısı her gün azalıyorsa, gayri millilerde geliyor" yanıtını veren Yenerer, ucu açık cevabıyla şaşkına çevirdi.

"BU İNSANLAR BENİM DAVA ARKADAŞIM OLAMAZ"

FETÖ sorusu yöneltilen Yenerer, "İyi Parti'de millilerin sayısı her gün azalıyorsa, tahmin ederseniz gayri millilerde geliyor. Ben örneklerimde verdim zaten, bu isimler benim dava arkadaşım olamaz" dedi. Hemen ardından moderatörün yönelttiği "Yani açıkça İYİ Parti içerisinde FETÖ'cüler var diyor musunuz?" sorusuna, "Öyle gizli saklı insanlar zaten partide belli, örneklerini de verdim. Bunları gizlemenin bir anlamı yok" diyerek yanıt veren Yenerer, itirafıyla deprem etkisi yarattı.