Meral Akşener'in genç kıza ese gürleye konuşmasına Alpay Özalan'dan sert gönderme! "İyi kelimesini bile kirleten bu parti, büyük bir utanç kaynağıdır."

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Yalova'da vatandaşı ziyareti sırasında genç bir kızın kendisisine uyuşturucu ile mücadele konusunda sorduğu soru sonrası Akşener kıza sesini yükselterek ve parmak sallayarak konuşması kızın ürkmesine neden olmuş ve eleştirilmişti. o görüntüler sonrası Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan "HDP karşısında dut yemiş bülbül olan bu sinsi parti vatandaşlar iki yüzlülük diye eleştirince veya işlerine gemeyen bir soru sorulunca canavara dönüşüyor." dedi.

Yalova'da vatandaşı ziyaretteyken bir genç kızın kendsine uyuşturucu ile mücadele konusunda soro sorması üzerine sesini yükselterek "Ben Sayın Soylu'nun o tweet'lerine cevap vermemiştim. Siz şimdi dürttüğünüz için cevap vereceğim. Sayın Soylu diyor ki, 'Uyuşturucuyla mücadele 2016, 15 Temmuz sonrası.' Peki, AK Parti iktidarı 2002'de başladı değil mi? Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman Başbakanımız mıydı? Evet. Demek ki bütün o süreç içerisinde katiyetle Sayın Soylu iddiasına göre sevgili yavrucuğum, uyuşturucu mücadelesini bu arkadaşlar yapmamış." diye cevap vermiş, konuşurken de kıza parmak sallması ve yüksek ses tonu kızın ürkmesine neden olmuştu.

o video sonrası birçok eleştiri gelince Ak Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak Meral Akşener ve partisinin acınacak bir durumda olduğunu söyleyerek "Genç bir kıza ağzından köpükler saçarak konuşan, Pervin Buldan'a ise ağzını açamayan Meral Akşener, kötülüğün vücut bulmuş hâlidir. HDP'ye köle gibi itaat ediyor. " şeklinde konuştu.