Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" demişti! Gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ile esnaf Cemil Taşkesen arasında geçen sohbet gündem olmuştu. "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözlerini kullanan Esnaf Cemil Taşkesen'e Meral Akşener cevap vermişti.

AKŞENER: BUNU KABUL ETMEM MÜMKÜN DEĞİL

"İnsanların Kürt, Türk, Alevi, Sünni olması etnik aidiyetleridir. Dini aidiyetlerine, mezhepsel aidiyetlerine herkes saygı duymak zorundadır. Sen, 'Burası Kürdistan' diye tariflersen... Ben başından beri bir şey söylüyorum. Biz bu ülkenin sınırları içerisinde bir bütün müyüz, değil miyiz? Sorunun cevabı bir. O cevabı da verecek olan hem sensin hem benim. Ben Türk'üm, sen Kürt'sün. Dolayısıyla bir Kürt'le bir Türk'ün vereceği bir cevaptır. Diyeceğim ki 'Cemil, bu coğrafyada, bu Anadolu coğrafyasının bir bütün olarak, ta Edirne'den Kars'a denir ya, oraya kadar olan sistemin içinde pek çok etnik aidiyet var, pek çok dini, yani Müslümanlığın içinde farklı farklı inançlar var, mezhepler var. Bunlarla ilgili biz bir miyiz, bütün müyüz? Sen buna 'evet' diyorsan... Seni inkar eden yok. Onu böyle kabul etmem mümkün değil. Bu ayrışmadır. Bunu kabul etmem mümkün değil." diyen Akşener daha sonra ise geldiği iş yerinden ayrılmıştı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI, GÖZALTINA ALINDI

Cemil Taşkesen'in ifadelerinin ardından harekete geçen Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığı, Taşkesen hakkında "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatmıştı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında Taşkesen'i adresinde gözaltına almıştı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Taşkesen'in son durumu hakkında açıklama yapan Siirt İl Emniyet Müdürlüğü şahsın Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakıldığını duyurdu.

Siirt İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklama şöyle:

" Meral Akşener'in dün ilçede gerçekleştirdiği ziyarette C.T. adlı esnafın, "Dilimiz inkar ediliyor, kimliğimiz inkar ediliyor, 'Kürdistan' inkar ediliyor. Biz buna karşıyız. Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor" sözleri üzerine Kurtalan Cumhuriyet Başsavcılığınca "terör örgütü propagandası yapmak" suçundan soruşturma başlatıldı. Polis ekipleri, soruşturma kapsamında C.T.'yi adresinde gözaltına aldı. Adli makamlara sevk edilen C.T. Cumhuriyet Savcılığınca serbest bırakılmıştır"