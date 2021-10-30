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Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Burası Kürdistan" demişti! Gözaltına alınan esnaf serbest bırakıldı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Siirt ziyaretinde "Şu an sizin bulunduğunuz yer 'Kürdistan'dır ama ne yazık ki Meclis'te bu 'Kürdistan' inkar ediliyor." sözlerini kullandıktan sonra gözaltına alınan esnaf Cemil Taşkesen, Cumhuriyet Savcısı tarafından serbest bırakıldı.