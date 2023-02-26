Meral Akşener'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi! Olağanüstü toplantı yapacak!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kılıçdaroğlu ve kurmaylarını hedef alan açıklamaları sonrası CHP olağanüstü toplantı yapacak.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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Meral Akşener'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi! Olağanüstü toplantı yapacak!

İYİ Parti ile CHP arasındaki kriz durulmuyor. Geçtiğimiz günlerde FOX TV'de İlker Karagöz'ün sunumuyla ekrana gelen Çalar Saat programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na YSK üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle verilen 2 yıl 7 ay 9 gün hapis cezası sonrası İBB'nin Saraçhane'deki binası önünde düzenlenen buluşmaya değindi.

CHP'LİLERİ TOPA TUTTU

Akşener, bu konuya ilişkin olarak "Almanya'ya gitmesinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun bir problem yok. Yanında bulunan muhteremler, beni ararlardı... Hani Hande Fırat'la Sayın Erdoğan 15 Temmuz'da ettiydi ya. Sayın Kılıçdaroğlu beni arardı, ben onu halka gösterirdim. Bunu akıl eden kurmay zekadır. Sonuç, beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum" ifadelerini kullanıp CHP'li kurmayları da topa tutmuştu.

Meral Akşener'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi! Olağanüstü toplantı yapacak!

CHP'DEN KAÇAMAK YANIT GELMİŞTİ

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, dün düzenlediği basın toplantısında, Akşener'in ifadelerine ilişkin soruya kaçamak bir yanıt vererek, "Millet İttifakı'nın sözcülerinin Millet İttifakı'nın Genel Başkanlarının sözlerini yorumlamak ya da onlara cevap vermek gibi bir usulü yok" demişti.

Meral Akşener'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi! Olağanüstü toplantı yapacak!

KILIÇDAROĞLU'NDAN TOPLAN KARARI

Akşener'in bu açıklamaları sonrası CHP'de çarpıcı bir gelişme yaşandı. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu, partinin üst kurmaylarını, olağanüstü toplantıya davet etti.

Kılıçdaroğlu tarafından parti meclisi üyelerine gönderilen yazıda şu ifadelere yer verildi:

"09 Şubat 2023 Perşembe günü toplanacağı bildirilen Parti meclis Toplantısı, ülkemizde yaşanan felaket nedeniyle ertelenmişti. 26 Şubat 2023 Pazar günü saat 13.00'te Ankara'da Parti Genel Merkezi'nde aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplanacaktır."

Meral Akşener'in sözleri Kılıçdaroğlu'nu harekete geçirdi! Olağanüstü toplantı yapacak!

TOPLANTIDA NE KONUŞULACAK?

Kılıçdaroğlu'nun başkanlık edeceği toplantıda partinin desteğini alarak masadan ismi çıkmasa bile adaylığını açıklamayla ilgili destek isteyeceği, Akşener'in açıklamalarını parti meclisi ile değerlendireceği yönünde iddialar bulunuyor.

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