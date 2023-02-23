Meral Akşener'in Tozkoparan'daki kentsel dönüşüme ilişkin sözleri tepki çekti: "Belli alanlarda bağırdık, durdurmaya çalıştık"

Türkiye, Kahramanmaraş merkezli deprem felaketleriyle sarsıldı. 11 ilde milyonlarca vatandaşı etkileyen deprem felaketi sonrası muhalefet, binaların denetlenmemesi ve eski olmasından dolayı, hükümeti suçladı. Ancak muhalefetin geçmişte kentsel dönüşüme karşı çıktığına ilişkin açıklamalar ortaya çıkıyor.

KENTSEL DÖNÜŞÜM DURDURULDU

Bu açıklamalardan birini yapan ise Meral Akşener'di. Akşener, Tozkoparan'da kentsel dönüşüme karşı çıkan açıklamalar yapmış CHP ve İYİ Partinin açtığı davalar sonrası, mahkemenin kentsel dönüşüm projesini durdurma kararını sevinçle karşılanmıştı.

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"DURDURMA KONUSUNDA FAYDAMIZ OLDUK"

Akşener geçmişte bu konuda yaptığı açıklamalar yeniden gündem oldu. Akşener şunları söylemişti:

"Bu bölgeye hatırlarsanız devamlı geldim, gittim. Siz çağırdınız, ben geldim, gittim. Üçüncü gelişim, belli alanlarda bağırdık, durdurmaya çalıştık. Faydamız olamadı ama durdurma konusunda faydamız oldu, gürültü çıkarma konusunda. Ama şimdi seçimlere çok az kaldı. Dolayısıyla o seçimlere az kaldığı için durdurma konusunda da ciddi faydamız dokunabilir. Buraya dikkat çekmek için geldim."