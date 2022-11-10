Meral Akşener'in adaylık çağrısına Mansur Yavaş'tan cevap! "Kendi başıma çıkıp aday olmam"

Seçime aylar kalmasına rağmen altılı masanın bir türlü belirlenemeyen cumhurbaşkanı adayına karşı farklı senaryolar dönmeye devam ediyor. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş'a cumhurbaşkanlığı adaylığı için teklif götürdüğünü iddia etti.

BARIŞ YARKADA'TAN DİKKAT ÇEKİCİ İDDİA

CNN Türk'te Akıl Çemberi programına katılan Barış Yarkadaş, "İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve dar grup bir kurmay heyeti, bir süre önce Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı ziyaret ediyorlar. Ziyaret önce hoşbeş ile başlıyor, ardından güncel konulara dönüyorlar. Ve Meral Hanım, Mansur Yavaş'a aynen şunu söylüyor. Mansur Bey, eğer Cumhurbaşkanlığı adaylığını düşünüyorsanız çıkın açıklayın. Biz de sizi destekleyelim." şeklinde bir açıklama yaptı.

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"LİDERLER KİMİ GÖSTERİRSE ONUN İÇİN ÇALIŞIRIM"

Barış Yarkadaş'ın açıklaması sonrası Mansur Yavaş'ın "Ben kendi başıma çıkıp aday olmam . Genel Başkanım Kemal Kılıçdaroğlu’nun da içinde bulunduğu 6’lı masada liderler kimi gösterirse, onun için var gücümle çalışırım" dediği öne sürüldü.