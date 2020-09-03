Meral Danış Beştaş kimdir? 196Sekiz isimli YouTube kanalında bu hafta Gör Beni'de Armağan Çağlayan'ın sorularını cevaplayan Meral Danış'ın açıklamaları ve sosyal medyada yapılan paylaşımlar dikkat çekti. Peki Meral Danış Beştaş kimdir? Nereli ve kaç yaşında? Ayrıntılar haberimizde....

Meral Danış Beştaş , 5 Nisan 1967 yılında Mardi Mazıdağı'da dünyaya gelmiştir. Hukukçu ve politikacı olan Meral Danış Beştaş HDP Adana milletvekili ve eş genel başkan yardımcısıdıri

Meral Danış Beştaş 1990 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Diyarbakır Barosu'na bağlı olarak serbest avukatlık yaptı. Baro yönetiminde görev aldı, kadın hakları ve insan hakları alanlarında uzmanlaştı. AİHM'e götürülen hak ihlalleri davalarında avukatlık yaptı. Aile içi şiddet konusunda Türkiye'nin mahkûm edildiği ilk davanın (Opuz davası) başvurucu avukatı olarak yer aldı.

AİHM, Meral Danış Beştaş'ın 6 Kasım 1993'te avukat eşi Mesut Beştaş ile birlikte gözaltına alındıktan sonra 25 gün boyunca jandarmanın elinde işkenceye maruz kaldığına, Türkiye'deki adli makamların Beştaş ve diğer başvuranların kötü muamele iddialarını soruşturmada başarısız olduğuna ve gözaltı süresince özgürlük ve güvenlik hakkının ihlal edildiğine karar verdi.

Beştaş, Kobani Olayları nedeniyle HDP Merkez Yürütme Kurulu hakkında açılan soruşturma kapsamında 30 Ocak 2017'de gözaltına alındı ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 22 Nisan 2017'de yapılan ilk duruşmada tahliye edildi.

Avukat Mesut Beştaş ile evli ve iki çocuk annesidir.