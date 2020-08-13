Bizim Evin Halleri dizisinde canlandırdığı Sakız karakteriyle bir dönemin hafızasına kazınan 83 yaşındaki tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Meral Niron, Ankara'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Bunun üzerine internet kullanıcıları , Meral Niron kimdir? Kaç yaşında? Neden öldü? sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Biz de haberimizde sizin için bu soruların cevaplarına yer verdik. İşte detaylar...

MERAL NİRON KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

83 yaşında hayatını kaybeden Meral Niron, 1937 yılında İzmir'de doğdu. İzmir radyo tiyatrosunda başladığı sanatçılık yaşamını pek çok özel tiyatroda sürdürdü. 1987 yılında devlet tiyatrosunda kadrolu personel olan Meral Niron, birçok dizi ve filmde rol aldı.

1986 yılında senaryosu ve yönetmenliği Ülkü Erakalın'dan olan ve şarkıcı Bergen'in hayatını anlatan "Acıların Kadını" adlı sinema filminde oynadı.

90'lı yıllara damga vuran dizilerden olan ve 1993 – 1999 yılları arasında yayınlanan "Ferhunde Hanımlar" isimli dizinin kadrosunda kendine yer buldu. 2000 - 2008 yılları arasında ise "Bizim Evin Halleri" dizisinde Beyhan Saran, Emel Göksu, Ayşe Nil Şamlıoğlu, Şahap Sayılgan, İpek Çeken, Ergün Uçucu, Sezin Akbaşoğulları ile birlikte rol aldı.

6 Şubat 2012 tarihinde Sadri Alışık anısına verilen tiyatro ödüllerinden Onur Ödülünün sahibi oldu. Rus yazar Maksim Gorki'nin Ana oyununda, anayı ilk Meral Niron oynamıştı. Özellikle TRT'de yayınlanan Bizim Evin Halleri tv dizisinde oynadığı Sakız karakteriyle tanındı.

NEDEN ÖLDÜ?

Ünlü sinema, dizi ve tiyatro oyuncusu Meral Niron'un neden öldüğüne ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Oyuncular Sendikası tarafından Twitter üzerinden yapılan açıklamada, "Meslektaşımız Meral Niron hayatını kaybetti. Çok üzgünüz. Tüm sevenlerine sabır dileriz. Başımız sağolsun." ifadelerine yer verildi.