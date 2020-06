Meram Belediyesi spor tesisleri hizmet vermeye başladı

Konya'nın merkez Meram İlçe Belediyesi Rabia ve Aşkan Spor Tesisleri, korona virüs kısıtlamalarının ardından geçilen normalleşme sürecinin ilk aşmasında yeniden form tutmak ve kısıtlamanın stresinden kurtulmak isteyenler için kapılarını yeniden açtı.

Yeni normal hayata hızlı bir şekilde hazırlanan Meram Belediyesi Spor Tesisleri, kapılarını 1 Haziran itibariyle yeniden açtı. Meram Belediyesine ait Rabia Spor Tesisi ve Aşkan Spor Kompleksinde, Covid-19 salgınına karşı tüm önlemlerin alınarak başlatılan hizmetler için tesislerin müdavimleri randevu sistemi ile spor yapmaya davet ediliyor. Konya'nın en büyük fitness salonuna sahip olan Rabia Spor Tesisi, sürecin ilk aşaması için aynı anda yüz kişinin spor yapmasına olanak verecek şekilde organize edildi. Sporseverlerin hizmetine sunulan Rabia Spor Tesisi Yüzme Havuzu ise haftanın 6 günü ve günde 11 seans olarak hizmet veriyor. Yeni normaller kapsamında havuza 1 saatte en fazla 10 kişi kullanabiliyor. Aynı anda 70 kişinin fitness yapabildiği Aşkan Spor Kompleksinin kortlarında da yetişkinler için tenis dersleri verilmeye tekrar başlandı. Her iki tesiste de anlık temizlik ve günlük dezenfektasyon yapılıyor. Pazartesi günleri bakım için kapalı olan tesislere üye kayıtları da devam ediyor.

"Tüm birimlerimizle normal hayat için de hızlı ve hassas bir şekilde organize oluyoruz"

Meram Belediyesine ait her iki tesisin de, virüs salgını sebebiyle yaşanılan kısıtlı hayat sonrası yeniden form tutmak ve kısıtlamaların stresinden kurtulmak isteyenler için hızlı bir adapte süreci yaşadığını belirten Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, bu süreçte kendileri için en önemli konu başlığının vatandaşın sağlığını korumak olduğunun altını çizdi. Bunun için tesislerde dezenfektasyondan sosyal mesafeye kadar her konuda gerekli önlemlerin titizlikle alındığını ifade eden Başkan Kavuş, sporseverlerden de bu noktada hassas davranmalarını istedi. Koronavirüs salgını günlerinde yaklaşık üç ay boyunca tesislerden yararlanamayanların da herhangi bir hak mahrumiyeti yaşamayacağının müjdesini veren Başkan Kavuş, ücretini daha önceden ödeyenlerin herhangi bir mağduriyet yaşamayacağını kaydetti. Başkan Kavuş, "Belediye olarak tüm birimlerimizle salgının en ağır seyrettiği günler için ne denli hızlı ve hassas organize olduysak, yeni normal hayatın ilk aşamasına da aynı şekilde hızlı ve hassas bir geçiş gerçekleştiriyoruz. Vatandaşlarımızın da dikkatli davranmasıyla bu kazanımlarımızı kaybetmeyeceğimize inanıyorum. Tüm hemşehrilerimiz "Ne kadar özenli hareket edilirse güzel ve özgür günler o kadar erken gelir" gerçeğini hiçbir an akıllarından çıkarmamalılar" diye konuştu.

Kaynak: İHA