Meram Belediyesporlu güreşçi Türkiye’ye ikinci bir bayram sevinci yaşattı

Meram Belediyesporlu milli güreşçi Alihan Bayraktar, Belarus'un Gomel şehrinde gerçekleştirilen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında 67 kiloda Avrupa Şampiyonu oldu.

Meram Belediyesporlu milli güreşçi Alihan Bayraktar, Belarus'un Gomel şehrinde gerçekleştirilen Avrupa İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında rakibini 12'ye 2 gibi farklı bir skorla yendi. Milli güreşçi, maçın hemen ardından ve çıktığı kürsüde asker selamı vererek hem Türkiye'ye çifte bayram sevinci yaşattı. Ali Bayraktar'ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı gününde gelen bu anlamlı şampiyonluğu ve ardından verdiği asker selamı sosyal medya hesabından paylaşılınca büyük beğeni aldı.

"Bize ikinci bir bayram sevinci daha yaşatan güreşçimize teşekkür ediyorum"

Alihan Bayraktar'ın şampiyonluğunun hemen ardından bir açıklama yapan Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "İşitme Engelliler Güreş Şampiyonasında Avrupa Şampiyonu olan Meram Belediyesporlu milli güreşçimiz Alihan Bayraktar, çıktığı kürsüde asker selamı vererek bizlere çifte bayram sevinci yaşattı. Sporcumuzu tebrik eder, başarılarının devamını dilerim" dedi.

Şampiyonluğun 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı günü kazanılmış olmasının anlamlı olduğunu kaydeden Başkan Kavuş, "Bu özel günde böylesi önemli bir madalyanın kazanılmış olması tüm Türkiye'yi gururlandırdı. Alihan kardeşimle birlikte onun antrenörlerini, ailesini ve kulüp yöneticilerimizi de tebrik ediyorum. Gösterdiği azim ve gayretle önemli bir başarı elde eden sporcumuzun başarılarının artarak devam etmesi adına biz de üzerimize düşeni bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da yapmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA