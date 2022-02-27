Meram ne demek, TDK'ya göre Meram kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Meram ne demek? Meram TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi Meram kelimesi. Peki Meram ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Meram nedir, Meram kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

MERAM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Meram kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Meram kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre Meram kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İstek

- Konya iline bağlı ilçelerden biri



MERAM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Benim meramım sana yalnız bir şey sormak.



MERAM KELİMESİ KULLANILAN ATASÖZÜ VE DEYİMLER

- meram (veya meramını) anlatmak

- meram etmek

- meramın elinden bir şey kurtulmaz

