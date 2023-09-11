Meram’da öğrencileri ‘MEGA’ bir eğitim yılı bekliyor

Konya'nın merkez Meram Belediyesi'nin "Yeni Nesil Eğitim Projesi MEGA', yeni öğretim yılında da öğrencilerin eğitim hayatlarına dokunmaya devam edecek. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, eğitime olan katkılarının artarak devam edeceğini belirtti.

Meram Belediyesi, "Yeni Nesil Eğitim" projesi MEGA ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da öğrencilerin eğitim yaşamlarında yanlarında olmayı sürdürecek. Farklı etkinlik ve eğitim metotlarıyla bu yıl da öğrencileri eğlenceli bir eğitim dönemi beklerken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitime verdikleri desteği önemsediklerini, bu desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum"

Başkan Mustafa Kavuş, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulunurken, "Meram'da çocuklarımız, düzenlediğimiz Meram Yaz Spor Okulu ve MEGA Yaz Okulu ile dolu dolu bir bir yaz dönemini geride bıraktı. Hep beraber eğlendik, çocuklarımızın yaz dönemini verimli bir şekilde geçirebilmesi adına farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Şimdi okul zamanı. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim sezonu diliyor, gözlerinden öpüyorum. Bilgi ve deneyimleriyle nesillerimizi geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize ise verdikleri ve verecekleri emekler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yeni dönem hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

"MEGA ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Meram Belediyesi'nin eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi çerçevesinde bu yıl da öğrencilerin eğitim hayatlarında yanlarında olacaklarını kaydeden Başkan Kavuş, "MEGA projemizi hayata geçirdiğimiz ilk günden bu yana öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu çerçevede trafik eğitiminden doğa okuluna, seviye tespit sınavlarından eğitimlerini destekleyici Bilim Kurdu Dergisi dağıtımına kadar birçok alanda öğrencilerimizin yanındayız. Bunun yanında Akıl Zeka Oyunları yarışmaları gibi bir çok farklı etkinlik ve aktivitelerle çocuklarımızın eğitimlerini daha donanımlı ve eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz. MEGA projemizde iş birliği yaptığımız Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile bu sene de ahlaki değerleri ön planda tutarak öğrencilerimizle beraber başarılı bir dönem geçireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)