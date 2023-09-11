Meram’da öğrencileri ‘MEGA’ bir eğitim yılı bekliyor

Konya'nın merkez Meram Belediyesi'nin "Yeni Nesil Eğitim Projesi MEGA', yeni öğretim yılında da öğrencilerin eğitim hayatlarına dokunmaya devam edecek.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
YAYINLAMA
Google News
Meram’da öğrencileri ‘MEGA’ bir eğitim yılı bekliyor

Konya'nın merkez Meram Belediyesi'nin "Yeni Nesil Eğitim Projesi MEGA', yeni öğretim yılında da öğrencilerin eğitim hayatlarına dokunmaya devam edecek. Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yeni dönemin öğrencilere, öğretmenlere ve velilere hayırlı olmasını dileyerek, eğitime olan katkılarının artarak devam edeceğini belirtti.

Meram Belediyesi, "Yeni Nesil Eğitim" projesi MEGA ile geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu sezon da öğrencilerin eğitim yaşamlarında yanlarında olmayı sürdürecek. Farklı etkinlik ve eğitim metotlarıyla bu yıl da öğrencileri eğlenceli bir eğitim dönemi beklerken Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, eğitime verdikleri desteği önemsediklerini, bu desteğin artarak devam edeceğini kaydetti.

"Tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılarla dolu bir yıl diliyorum"

Başkan Mustafa Kavuş, yeni eğitim ve öğretim yılında tüm öğrenci ve öğretmenlere başarı dileğinde bulunurken, "Meram'da çocuklarımız, düzenlediğimiz Meram Yaz Spor Okulu ve MEGA Yaz Okulu ile dolu dolu bir bir yaz dönemini geride bıraktı. Hep beraber eğlendik, çocuklarımızın yaz dönemini verimli bir şekilde geçirebilmesi adına farklı etkinlikler gerçekleştirdik. Şimdi okul zamanı. Tüm öğrencilerimize başarı dolu bir eğitim sezonu diliyor, gözlerinden öpüyorum. Bilgi ve deneyimleriyle nesillerimizi geleceğe hazırlayan tüm öğretmenlerimize ise verdikleri ve verecekleri emekler dolayısıyla teşekkür ediyorum. Yeni dönem hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

"MEGA ile öğrencilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz"

Meram Belediyesi'nin eğitim projesi Meram Gelişim Akademisi çerçevesinde bu yıl da öğrencilerin eğitim hayatlarında yanlarında olacaklarını kaydeden Başkan Kavuş, "MEGA projemizi hayata geçirdiğimiz ilk günden bu yana öğrencilerimizi geleceğe hazırlıyoruz. Bu çerçevede trafik eğitiminden doğa okuluna, seviye tespit sınavlarından eğitimlerini destekleyici Bilim Kurdu Dergisi dağıtımına kadar birçok alanda öğrencilerimizin yanındayız. Bunun yanında Akıl Zeka Oyunları yarışmaları gibi bir çok farklı etkinlik ve aktivitelerle çocuklarımızın eğitimlerini daha donanımlı ve eğlenceli hale getirmeyi hedefliyoruz. MEGA projemizde iş birliği yaptığımız Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'müz ile bu sene de ahlaki değerleri ön planda tutarak öğrencilerimizle beraber başarılı bir dönem geçireceğiz inşallah" şeklinde konuştu.

Meram’da öğrencileri ‘MEGA’ bir eğitim yılı bekliyor

Meram’da öğrencileri ‘MEGA’ bir eğitim yılı bekliyor

Meram’da öğrencileri ‘MEGA’ bir eğitim yılı bekliyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Denizli İl Milli Eğitim Müdürü Çalışkan’dan yeni eğitim öğretim yılı mesajı
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Milli eğitim bakanlığı açıkladı! Açık liselere geçiş kaldırıldı mı? AÖL'ye geçiş olmayacak mı?
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Mehmet Akif Ersoy Anadolu Lisesinde yeni dönem yeni müdürle başladı
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Sandıklı Kaymakamı Önder Çengel, ilçede ki Okul Müdürleri ile toplantı düzenledi
Son Haberler
Başkan Kılca: “İlkokul 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi destekliyoruz”
Başkan Kılca: “İlkokul 1. sınıftan üniversiteye kadar tüm öğrencilerimizi destekliyoruz”
Başkan Demir: “Çocuklarımız Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak”
Başkan Demir: “Çocuklarımız Türkiye’nin geleceğinde çok önemli rol oynayacak”
Konya Lisesi konferans ve spor salonu hizmete açıldı
Konya Lisesi konferans ve spor salonu hizmete açıldı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
‘100. Yıl Basketbol Turnuvası’ heyecanı
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Türkiye Diyanet vakfından 230 kütüphaneye kitap desteği, ''Hediyem Kitap Olsun''
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Bakanı Tekin'den eğitim öncesi açıklama: "Öğretmen, veli ve çocuklarımızın bir heyecanı var
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Akdeniz Belediyesinde eğitim, kültür ve sanata destek için arsa tahsisi etti
Çok Okunanlar
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
9 yıldır komada yaşam mücadelesi veren Kenan Işık'ın hiç görülmemiş fotoğrafları meydana çıktı, Görenler şaştı kaldı!
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Barış Manço'nun oğlu, Doğukan Manço, hastanelik oldu! ''Hayatımda üçüncü kez başıma geldi, bu sefer de yırttık''
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
Emeklilere üst, üste müjdeli haber! En düşük maaş oranı ve Bayram ikramiyesi görüşülmeye başlandı
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
2023- 2024 Eğitim öğretim yılı birçok yeniliklerle başlıyor, İşte madde madde değişenler...
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Bağlar’da yeni eğitim-öğretim öncesi kantin, büfe ve kafelere denetim yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Meslek lisesi öğrencileri üretti, 7 milyon liralık ciro yapıldı
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Bakan Tekin'den, atama bekleyen öğretmenleri ve velileri sevindirecek açıklama!
Yorumlananlar
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
Angela Berzeg eşini bulan kişiye 1 milyon TL ödül verecek!
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
ŞOK Market'ten büyük indirim kampanyası! 25 TL alışveriş üstü indirimli ürün Kataloğunu yayınladı
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!
TSK'ya dil uzatan CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu'ya soruşturma!