12.000 m²'si kapalı alan olmak üzere 20.000 m² arazi üzerinde konusunda uzman personeliyle hizmet vererek üretiminin yüzde 60'ını 80 farklı ülkeye ihraç eden Mercan Kimya A.Ş. halka arz ediliyor. Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru ile yatırımcıları heyecanlandıran Mercan Kimya hakkında, Mercan Kimya halka arz hangi bankalar? Eşit mi oransal mı? Mercan Kimya halka arz hisse senedi, borsa kodu, kaç lot verir? soruları merak merak ediliyor. İşte detaylar...

MERCAN KİMYA HALKA ARZ HANGİ BANKALAR?

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mercan Kimya'nın hisse başına 8,81-10,46 lira fiyat aralığıyla halka arz başvurusunu onayladı. Bu kapsamda, Mercan Kimya hisselerinin, borsa işlemi yapılan tüm aracı kurum ve bankalardan alınabileceği açıklandı. Normal hisse alırmış gibi giriş yaparak Mercan Kimya hisselerine ulaşabilirsiniz.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Heyecanla beklenen Mercan Kimya halka arzı , A1 Capital liderliğinde oluşturulmuş olan konsorsiyum tarafından “Borsada satış – Değişken fiyatla talep toplama ve satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Mercan Kimya halka arzı oransal değil, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ HİSSE SENEDİ

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mercan Kimya’nın hisse başına 8,81-10,46 lira fiyat aralığıyla halka arz başvurusunu onayladı.

Yani Mercan Kimya hisseleri, 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacak.

MERCAN KİMYA HALKA ARZ BORSA KODU

Mercan Kimya borsa da #MERCN koduyla işlem görecektir.

KOD: #MERCN

MERCAN KİMYA HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

Mercan Kimya A.Ş. halka arz tarihi henüz belli değil. Sermaye Piyayası Kurulu'nun başvuruya cevap vermesinin ardından talep toplama tarihi netleşecek olan şirketin lot sayısının 20 milyon olacağı düşünülüyor.

Mercan Kimya halka arzında talep toplama dönemi iki iş günü süresince yapılacak. Talep toplama tarihleri A1 Capital ve Mercan Kimya tarafından duyurulacak ve SPK onaylı izahnamesinin ardından belli olacak. Mercan Kimya talep toplama saatleri ise 10:30 ve 13:00 arasında olacaktır.

Heyecanla beklenen Mercan Kimya halka arzı , A1 Capital liderliğinde oluşturulmuş olan konsorsiyum tarafından “Borsada satış – Değişken fiyatla talep toplama ve satış” yöntemiyle gerçekleştirilecek. Mercan Kimya halka arzı oransal değil, eşit dağıtım yöntemine göre yapılacak.

Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olan haftalık bültende Mercan Kimya hisselerinin 8,81-10,46 fiyat aralığından satışa sunulacağı ifade edildi.

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