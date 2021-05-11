Mercan Kimya ne zaman halka arz edilecek? | Mercan Kimya halka arz tarihi

Denizli'de 1977'de kurularak Türkiye'nin ilk parafin üreten firması unvanını kazanan Mercan Kimya A.Ş.'nin halka arz için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) yaptığı başvuru onaylandı. Onayın gelmesinin ardından yatırımcıların arama motorlarında sıklıkla araştırdığı Mercan Kimya ne zaman halka arz edilecek? | Mercan Kiya halka arz tarihi konularına biz de haberimizde yer verdik. İşte Mercan Kimya halka arzına ilişkin tüm detaylar...

MERCAN KİMYA NE ZAMAN HALKA ARZ EDİLECEK? | MERCAN KİYA HALKA ARZ TARİHİ

20.000 m² arazi üzerine konuşlanmış olan Mercan Kimya, halka arz oluyor. borsa işlemi yapılan tüm aracı kurum ve bankalardan hisse alımı gerçekleştirilebilecek olan Mercan Kimya'nın halka arz başvurusu SPK tarafından da onaylandı. Bu kapsamda firma, halka arz edilecek 20 milyon TL nominal değerli payları 20 - 21 Mayıs tarihleri arasında 2 iş günü süreyle satışa sunulacak.

Halka arz A1 Capital tarafından “Borsa’da Satış – Değişken Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi” ile Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da gerçekleştirilecektir. Değişken fiyatla yapılacak talep toplamanın süresi 2 iş günü olacaktır.

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Şirket tarafından açıklanan izahnamenin detaylarına göre çıkarılmış sermayesinin 45.000.000 TL’den 65.000.000 TL’ye çıkarılması nedeniyle artırılacak 20.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı planlanmaktadır.

Şirket ortakları Gültekin Okay Salgar, Berkin Salgar, Sinan Salgar payların borsada işlem göremeye başladığı tarihten itibaren 1 yıl içinde sahip oldukları payları satmama konusunda taahhüt verdiler.

MERCAN KİMYA A.Ş. HAKKINDA

Kökleri 1977 yılına dayanan Mercan Kimya, Türkiye’nin ilk parafin üreten firmalarından biri olma özelliği taşımaktadır. Fabrika, 20.000 m² arazi üzerinde kurulu olup, konusunda uzman personeliyle hizmet vermektedir.

Mercan Kimya’nın ana faaliyet konusu parafin, emülsiyon,vazelin ve likit parafin üretmek,almak ve satmaktır. Mercan Kimya’nın çatısı altında bulunan üç grup şirketi bulunmaktadır. Bu firmalardan Cosmer Kimya yurtiçi ve yurtdışında kozmetik, deterjan ve endüstriyel ürünler alım satımı yapmaktadır. Dermokim Kimya' nın ana faaliyet konusu yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmaktır. Rowax Global SRL’nin ana faaliyet konusu yurtiçi (Romanya) ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin ve emülsiyon üretmek, almak ve satmaktır.

Şirket, mum, kibrit, kağıt, tekstil, pil, laminasyon, barut, kalem, boya kalemi, polisaj, emaye, kablo, kromaj, hassas döküm, deri, trikotaj, elektronik devre lehimciliği, sunta, yumurta viyolü, beton kalıpçılık, beton katkı malzemeleri bunların dışında muhtelif birçok sanayide kullanılan teknik özelliklerine göre yurtiçi ve yurtdışı pazarlara yönelik parafin, emülsiyon, vazelin ve likit parafin üretmek, almak ve satmaktadır.

Yılda 88.127 ton üretim kapasitesine sahip olarak iç ve dış pazarlara yönelik parafin, emülsiyon, likit parafin ve vazelin üretmektedir.2020 yılında, Hasılatın %39’sunu 51 ülkeye ihraç etmektedir. Ayrıca kuruluşumuzdan bugüne kadar 5 kıtada 85 ülkeye ulaşılmıştır.

Sektöründe sağladığı güven ve kalite neticesinde 2000 yılından itibaren İngiliz Akreditasyon Kurumu, Global Certification Limited tarafından verilen kalite güvence belgesi (ISO 9001) ile faaliyetlerini sürdürmektedir.

Bu başarının kilit faktörlerinden olan nitelikli ve uzman çalışan kadrosu ile Mercan Kimya, AR-GE faaliyetlerine öncelik ayırmaktadır.