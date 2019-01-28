Mercan Koleji, geleceğin liderlerini yetiştiriyor

Malatya'da öğrencileri sosyal, kültürel ve sportif faaliyetleriyle geleceğe hazırlayan Mercan Koleji, öğrencilerini sıkı bir kampla geleceğin liderleri olmaları yönünde hazırlıyor.

Düzenlenen kamp, öğrencilerin zihinlerini açacak doğa ile iç içe bir mekan olan İnönü Üniversitesi Kalegöl Otel'de gerçekleşti. Beden Eğitimi öğretmenlerinin eşliğinde sabah sporu ve doğa gezisi ile güne başlayan öğrenciler, Mercan Özel Ders Konsepti, soru çözüm ve çalışma saatleri ile günlük 10 saatlik bir çalışma programına tabi tutuldular.

Her öğrenci rehber öğretmeni ile beraber belirlediği hedefler doğrultusunda çalışmalarını yürüttü. Her günlük çalışmalarının ardından öğrencilerinin yeni güne, yüksek performans ile başlamasını isteyen Mercan Koleji, öğrencilerinin güdülenmesi amacıyla, gelişimlerine destek olan etkinlik saatleri de düzenledi.

Bütün öğretmenlerin kamp boyunca öğrencilerinin yanında bulunarak her anlamda destek olduğu programda, kamp boyunca günde ortalama 500 soru çözen öğrenciler, çözemedikleri soruları anında çözdürme imkanına da erişmiş oldu. Kuruma özel ders konsepti ile öğrenciler eksik oldukları konulardan ders alarak yeni döneme eksiksiz bir şekilde başlamayı hedeflediler.

Kampa katılarak öğrencilerine destek veren Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, yorucu ama verimli bir kamp olduğunu ifade ederek, kamp süresince belirlenen program dahilinde öğrencilerin sıkı çalıştığına dikkat çekti. Sınavlara hazırlık aşamasında yeni yılla birlikte zorlu bir temponun beklediğini kaydeden Mercan, bu dönem öncesinde eksiklerin giderilmesi ve önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek adına düzenledikleri kampın öğrencilerin eksik kaldıkları konuları tamamlamaları söyledi.

Kaynak: İHA