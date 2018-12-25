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  3. Mercan Koleji’nde fidan dikimi gerçekleştirildi

Mercan Koleji’nde fidan dikimi gerçekleştirildi

Mercan Koleji'nin anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencileri ile İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Mercan Koleji’nde fidan dikimi gerçekleştirildi

Mercan Koleji'nin anaokulu, ilkokul ve ortaokul düzeyindeki öğrencileri ile İnönü Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü öğrencileri fidan dikme etkinliğinde bir araya geldi.

Kampüs içerisindeki alana, çok sayıda fidan dikilerek geniş bir alan ağaçlandırıldı. Öncelikle fidanın nasıl dikileceğini öğrenen öğrenciler, daha sonra fidanları, PDR bölümü öğrencileri ve Mercan Koleji öğretmenlerinin yardımıyla toprakla buluşturdular. Diktikleri fidanlara can suyu vermeyi de ihmal etmeyen minik öğrenciler, hayatlarında ilk kez fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadılar.

Etkinlikte konuşma yapan Mercan Koleji Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Özcan Mercan, "Tabiata saygının en önemli göstergelerinden biri ağaç dikmektir. Kurum olarak misyonumuz hem insanlara hem de tabiata saygılı bireyler yetiştirmektir" şeklinde konuştu.

Öğrencilerin kalbinde sevgi tohumu yeşertmek, yeteneklerini ortaya çıkarmak ve psikososyal gelişimlerine katkı sağlamak için bu etkinliklerin her yıl artarak devam edeceğini söyleyen Mercan, Mercan Koleji'nin bir ormanı olacağını dile getirdi.

Mercan Koleji’nde fidan dikimi gerçekleştirildi

Mercan Koleji’nde fidan dikimi gerçekleştirildi

Kaynak: İHA

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