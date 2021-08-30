Yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiren ünlü Instagram fenomeni Mercedes Morr yaşadığı evde ölü bulundu. Ünlü fenomenin ölümüne ilişkin ABD basınında yer alan haberler sonrası geniş kitlelerin olaydan haberdar oldu. Bu kapsamda Mercedes Morr kimdir? | İnstagram hesabı nedir? | Mercedes Morr neden öldü? sorularının yanıtı merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

MERCEDES MORR KİMDİR?

Mercedes Morr yaptığı paylaşımlarla kısa sürede dikkatleri üzerine çekerek adından söz ettiren bir Instagram fenomenidir. 33 yaşındaki Morr'un gerçek adı Janae Gagnier'dır.

MERCEDES MORR İNSTAGRAMN HESABI NEDİR?

Mercedes Morr'un İnstagram hesabı: @missmercedesmorr'dur.

MERCEDES MORR NEDEN ÖLDÜ?

Mercedes Moor'un sabah saatlerinde hayatını kaybettiği öğrenilirken, ölüm nedeninin henüz bilinmediği açıklandı. Edinilen bilgiye göre; Mercedes Morr adıyla bilinen Janae Gagnier akşam 04.30 sıralarında ölü olarak bulundu. Morr'un yanı sıra evde bir erkek cesedi daha bulunduğu ifade edildi.

Morr'un ölüm nedenine ilişkin ABD basınında yer alan haberlere göre polisin cinayet veya intihardan şüpheleniyor.

Tory Lanez sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Morr'la çekilmiş bir fotoğrafına yer vererek "Huzur içinde uyu Kraliçe" notunu düştü. Mercedes Morr adıyla bilinen Janae Gagnier'ın Instagram hesabında 2 milyon 600 binden fazla takipçisi bulunuyordu. Onu, aralarında Cardi B., Megan Thee Stallion gibi ünlü isimler de takip ediyordu.