Mercedes'in yeni aracı W13 lansmanında Hamilton'dan ayrılık açıklaması: "Hiçbir zaman söylemedim"

Formula 1'in en etkili markalarından olan ve geçtiğimiz sezonu da markalar klasmanında şampiyonluk yaşayarak tamamlayan Mercedes, gelecek sezon yarışacağı yeni aracının lansmanını düzenledi. Önceki yılların aksine gümüş renklere yer verilen yeni aracın tanıtımında konuşan Lewis Hamilton da hakkındaki iddiaları yanıtladı. Şampiyonluğu Verstappen'e kaptıran Britanyalı sporcu, söylentilerin doğru olmadığını ifade etti.

"HİÇBİR ZAMAN SÖYLEMEDİM"

Yeni sezona odaklanacağını ve bırakacağını söylemediğini ifade eden Hamilton "Hiçbir zaman bırakacağımı söylemedim. Yaptığım işi ve bu ekibin bir parçası olmayı seviyorum. Ama öte yandan benim için zor bir dönemdi, evet. Bir adım geri atıp mevcut duruma odaklanmam gereken bir zamandı. Bu süreçte ailemle birlikte iyi zaman geçirmeye baktım. Russel’ın enerjisini takıma getirdiğini görmek güzel. Bence heyecan dolu bir sezon olacak" şeklinde konuştu.

'GÜMÜŞ OK' GÖRÜCÜYE ÇIKTI

Yeni yönetmeliklere uygun hale getirilen Mercedes’in yeni arabasının lansmanı da düzenlendi. Önceki yıllarda kullanılan siyah renklerin aksine gümüş renklerin hakim olduğu araç görücüye çıkarıldı. Mercedes’in yeni pilotu Russell da yapılan değişikliklerin ardından son derece heyecan verici bir Formula 1 sezonunun kendilerini beklediğini ifade etti.