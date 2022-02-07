Elazığ'da görülen mercek bulutu aynı noktada bozulmadan uzun süre kaldı. Görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada da konu büyük ilgi gördü. Mercek bulutu bazı kullanıcılar tarafından ise UFO'ya benzetildi. Bu bağlamda, Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü? Konunun detaylarına haberimizde yer veriyoruz...

MERCEK BULUTU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Mercek Bulutu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan tanıma göre; aşağı yukarı birbirlerinden ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlara verilen isimdir.

Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır.

MERCEK BULUTU NEREDE GÖRÜLDÜ?

Mercek Bulutu dün Elazığ'ın Kovancılar ilçesi semalarında görüldü. Mercek bulutu geçtiğimiz ay ise Van semalarında görülmüştü. Aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu, görenleri kendisine hayran bırakmıştı.