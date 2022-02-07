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Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü?

Elazığ'ın Kovancılar ilçesi semalarında mercek bulutu görüldü. Birçok kişi sosyal medyada da büyük ilgi uyandıran mercek bulutunun ne olduğunu merak ediyor. Peki, Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü? İşte detaylar...

Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü?

Elazığ'da görülen mercek bulutu aynı noktada bozulmadan uzun süre kaldı. Görenleri hayrete düşürdü. Sosyal medyada da konu büyük ilgi gördü. Mercek bulutu bazı kullanıcılar tarafından ise UFO'ya benzetildi. Bu bağlamda, Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü? Konunun detaylarına haberimizde yer veriyoruz...

Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü?

MERCEK BULUTU NEDİR? NASIL OLUŞUR?

Mercek Bulutu Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan tanıma göre; aşağı yukarı birbirlerinden ayrı parçalar halinde olan, düz mercek veya bademe benzeyen, dış hatları kesin olarak belli olan bulutlara verilen isimdir.

Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü?

Bu bulutlar engebelerden kaynaklanan rüzgar dalgalanmalarının bir sonucu olarak oluşur ve engebenin kuytu tarafında aşağı doğru hareketli türbülansın olduğunu gösterir. Orografik bir olayın sonucudur. Mercek terimi daha çok cirrocumulus, altocumulus ve stratocumulus tipi bulutlarla beraber kullanılır. Fön rüzgarlarının görüldüğü her türlü coğrafi alanda bu tür bulutları görmek olasıdır.

Mercek bulutu nedir? Nasıl oluşur? Mercek bulutu nerede görüldü?

MERCEK BULUTU NEREDE GÖRÜLDÜ?

Mercek Bulutu dün Elazığ'ın Kovancılar ilçesi semalarında görüldü. Mercek bulutu geçtiğimiz ay ise Van semalarında görülmüştü. Aynı noktada dairesel şekil değiştirerek görülen mercek bulutu, görenleri kendisine hayran bırakmıştı.

Bölge Gündem Editör Ekibi
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