Mercek Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Mercek Kalıpçısı görev tanımı nedir, Mercek Kalıpçısı ne iş yapar, Mercek Kalıpçısı olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Mercek Kalıpçısı mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Mercek Kalıpçısı Tanımı;

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Mercek Kalıpçısı Maaşı Ne Kadar? 2022 Mercek Kalıpçısı Maaşları

Mercek Kalıpçısı maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mercek Kalıpçısı maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mercek Kalıpçısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

7315.16

Meslek Adı :

Mercek Kalıpçısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

El Sanatları Ve Basım İle İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Grubu :

El Sanatları Çalışanları

Meslek Birim Grubu :

Cam Eşya Yapımcıları, Kesicileri, Taşlayıcıları Ve Cilalayıcıları

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Camı ısıtan, elde kalıplayan, presleyen ve bundan mercek ve diğer eşya yapan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mercek Kalıpçısı İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Küçük bir ocağın hararetini cama istenilen kıvamı verecek derecede ayarlamak,

b) El maşalarıyla cam yumrusunu fırının tabanına koymak,

c) Cam yumruyu yine maşa ve küreklerle kabaca istenilen şekli vermek,

d) Camı çıkarıp bir prese yerleştirmek,

e) Prese basarak camı istenilen şekilde kalıplar ve kalıplanmış camı çıkarıp soğuması için bir kaba koymak,

f) Kalıplanmış camın üzerine soğurken şekli bozulmaması için ağırlık koyabilir, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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