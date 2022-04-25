Mercimek Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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Mercimek Yetiştiricisi Tanımı;

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Mercimek Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Mercimek Yetiştiricisi Maaşları

Mercimek Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Mercimek Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Mercimek Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6111.14

Meslek Adı :

Mercimek Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Tarla Ürünleri Ve Sebze Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Okur Yazar Olmayan Meslek Detay Bilgileri

Meslek Tanımı :

Mercimeğin kaliteli, ekonomik ve daha bol üretimi için ekimi, yetiştirilmesi ve hasat edilmesi gibi işlerde çalışan kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Mercimek Yetiştiricisi, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Tarlayı pullukla sürmek ve uygun tarım aleti ile tarla düzelterek toprak hazırlığını yapmak,,

b) Mibzer veya elle mercimek tohumlarını ekim derinliği, sıra araları göz önünde bulundurarak ekimini yapmak,

c) Uygun miktarda ve çeşidine göre gübreleme yapmak,

d) Hastalık ve zararlılara karşı uygun ilaç ve zamanında ilaçlama yaparak mücadele etmek,

e) Hasat zamanı mercimeği elle sökmek ve 3-5 gün tarlada bırakmak,

f) Mahsulü patoza vurarak mercimek ve samanını ayırmak,

g) Kullanılan makine, araç, gereç ve ekipmanların bakımlarını yapmak,

h) İş sağlığı ve güvenliği ile ilgili kurallara uymak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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