Mercimekli Börek nasıl yapılır? Mercimekli Börek tarifi..

Kanal D ekranlarının sevilen yemek yapma yarışması Gelinim Mutfakta'da gelinler bugün '' Mercimekli Börek '' yapıyor. Kıyasıya yarışan gelinlerin yaptığı Mercimekli Börek ise merak konusu oldu. Mercimekli Börek nasıl yapılır? Malzemeleri neler? Mercimekli Börek İşte tarifi...

MALZEMELER

Mercimekli Börek Malzemeleri

2 adet yufka

İç Harcı için Malzemeler

1 su bardağı yeşil mercimek

2 – 3 yemek kaşığı zeytinyağı

2 adet soğan

1 tatlı kaşığı domates salçası

1 tatlı kaşığı biber salçası

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tutam susam

2 avuç ceviz

Sıvı Harcı için Malzemeler

1 adet yumurta

½ su bardağı zeytinyağı

1 su bardağı soda

1 tutam tuz

Üzeri için Malzemeler

Susam

Mercimekli Börek YAPILIŞI

Mercimekleri haşlayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın.

Üzerine yemeklik doğranmış soğanları ilave edin.

Soğanlar yumuşayınca üzerine salçaları ekleyin ve kokusu çıkana kadar kavurun.

Kimyon, tuz, karabiber ve susamı ekleyin.

Cevizleri ince kıyın ve tavaya ekleyin.

Ocağın altını kapatın ve soğuması için kenara alin.

Sıvı harcı için;

Yumurta, zeytinyağı, soda ve tuzu bir karıştırma kabında çırpın.

Yufkalarınızı ortadan ikiye bölün .

İkiye böldüğünüz yufkaları geniş tarafı kendinize olacak şekilde kenarları hafif birbirinin üzerine gelecek şekilde dizin.

Hazırladığınız mercimekli harcı yufkalarınızın uzun olan şeridine yayın.

Hazırladığınız sıvı harcı yufkalarınızın üzerine serpiştirin.

Ardından sarın ve yuvarlak bir form vererek kendi etrafında çevirin.

Cam fırın kabınızın tabanını zeytinyağıyla yağlayın.

Böreğinizi kabınıza alın ve üzerine bir fırça yardımıyla sıvı harçtan sürün.

Üzerine susam serpin ve 180 derecede önceden ısıtılmış fırında 35 – 40 dakika pişirin.